iOS e iPadOS 16.2, Apple ha rilasciato le nuove beta pubbliche

Apple ha rilasciato le più recenti beta pubbliche di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 che, come avviene di consueto, arrivano poco dopo il rilascio delle versioni beta per gli sviluppatori.

Non ci sono, chiaramente, annunci ufficiali sulla data di distribuzione a tutti gli utenti della versione finale dei nuovi aggiornamenti software per iPhone e iPad: alcune speculazioni ipotizzano tuttavia che il rilascio potrebbe avere luogo entro l’anno, ed essere dunque abbastanza imminente.

L’update iOS 16.2 introduce la nuova app di collaborazione Freeform, in arrivo non solo sui dispositivi mobili, iPhone e iPad, ma anche su Mac. E, in effetti, già in occasione del lancio di iPadOS 16 Apple aveva preannnunciato che Freeform sarebbe arrivata entro la fine dell’anno. Inoltre, ci saranno i miglioramenti dell’app Home.

Alcuni osservatori hanno segnalato che l’aggiornamento iOS 16.2 potrebbe anche introdurre una funzione di segnalazione delle chiamate SOS d’emergenza accidentali. Inoltre, dovrebbero essere introdotti dei nuovi controlli per il display Always-On.

Proprio l’ultima beta 3 ha aggiunto due pulsanti toggle nelle impostazioni dell’Always On Display, per mostrare o disabilitare le notifiche e i wallpaper e, nel secondo caso, avere un’interfaccia sullo schermo Always-On più semplice e lineare, solo con l’orario e i widget selezionati.

Con iOS 16.2 beta 3 e iPadOS 16.2 beta 3 Apple starebbe anche intensificando i test del Rapid Security Response system. Il sistema di interventi di sicurezza rapidi di Apple è un meccanismo sviluppato dalla società di Cupertino al fine di far arrivare i fix di sicurezza sui dispositivi degli utenti con maggiore frequenza e rapidità.

Oltre a iOS 16.2 e iPadOS 16.2 beta 3, Apple ha reso disponibili per gli sviluppatori anche le versioni di beta test di watchOS 9.2, tvOS 16.2, macOS Ventura 13.1.

Con l’ultima beta dell’aggiornamento del sistema operativo del Mac, come dicevamo, Apple sta consentendo i test dell’app Freeform, che consentirà agli utenti dell’ecosistema di Cupertino di collaborare su progetti e fare brainstorming su iOS, iPadOS e macOS.