iOS 16: come attivare il feedback aptico della tastiera di iPhone

Oltre a emettere un suono, con l’aggiornamento a iOS 16 la tastiera di iPhone può anche fornire un feedback aptico, quando l’utente digita sui tasti.

Il feedback aptico consiste in una sensazione tattile, una leggera vibrazione generata da iPhone, in corrispondenza della digitazione sui tasti virtuali della tastiera di iOS.

I tasti virtuali, nell’ambiente touch dello smartphone, chiaramente non ci restituiscono alcuna reazione fisica, e da ciò può conseguire una sensazione poco naturale durante la digitazione.

La tastiera di iPhone può da sempre emettere dei suoni durante la digitazione, ma non tutti apprezzano un feedback sonoro. Tra l’altro, quando il telefono è in modalità silenziosa, iOS non emette i suoni della tastiera, lasciandoci privi di riferimenti quando digitiamo.

Il feedback aptico in sé non rappresenta una novità. Il Taptic Engine, il componente interno che abilita le vibrazioni e le funzionalità relative al feedback aptico dell’iPhone, ha debuttato con l’iPhone 6s e si è evoluto nel corso del tempo.

Fino all’aggiornamento iOS 16, la tastiera virtuale di iPhone non supportava alcun tipo di feedback aptico. Ciò, nonostante il fatto che, come abbiamo visto, l’hardware di iPhone potenzialmente supportasse tale funzione, che peraltro era offerta da tempo sui dispositivi Android e finanche da molte tastiere di terze parti disponibili su iOS.

Ora, con iOS 16, è invece possibile attivare il feedback aptico per la tastiera di iPhone. Si tratta di una funzione che, se desideriamo attivarla o anche semplicemente provarla, va abilitata manualmente, poiché è solitamente disattivata per impostazione predefinita. Vediamo come fare.

Per prima cosa, apriamo l’app Impostazioni di iPhone.

Dopodiché, selezioniamo Suoni e feedback aptico e poi Feedback tastiera.

La schermata Feedback tastiera presenta i controlli per attivare e disattivare i Suoni e il Feedback aptico, tramite due toggle switch separati e indipendenti. Nel nostro caso, possiamo quindi attivare o disattivare l’opzione Feedback aptico.

iOS 16 ci consente quindi, se lo desideriamo, di attivare entrambi i tipi di feedback durante la digitazione sulla tastiera: sia quello sonoro che quello aptico. Oppure, di abilitarne solo uno dei due, o di disattivarli entrambi.

Nella scheda Suoni e feedback aptico, iOS ci fornisce già un’anteprima, nella riga della voce Feedback tastiera, su quali sono le opzioni attive.

Su una parziale controindicazione di questa funzionalità, è la stessa Apple ad avvisarci: “l’attivazione del feedback aptico della tastiera potrebbe influire sulla durata della batteria dell’iPhone”.