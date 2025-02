Inviti di Apple, la nuova app per iPhone per organizzare eventi e invitare persone

Apple ha rilasciato oggi Inviti, una nuova app per iPhone che aiuta gli utenti a creare inviti personalizzati per riunire amici e familiari in qualsiasi occasione.

Con Apple Invites, Inviti di Apple, gli utenti possono creare e condividere facilmente inviti, RSVP, contribuire agli album condivisi e partecipare alle playlist di Apple Music. A partire da oggi, gli utenti possono scaricare Inviti di Apple dall’App Store o accedervi sul web tramite icloud.com/invites. Gli abbonati a iCloud+ possono creare inviti e chiunque può rispondere, indipendentemente dal fatto che abbia un account Apple o un dispositivo Apple.

“Con Apple Invites, un evento prende vita dal momento in cui viene creato l’invito, e gli utenti possono condividere ricordi duraturi anche dopo essersi riuniti“, ha dichiarato Brent Chiu-Watson, senior director Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud di Apple. “Apple Invites riunisce le funzionalità che i nostri utenti già conoscono e amano su iPhone, iCloud e Apple Music, rendendo più semplice la pianificazione di eventi speciali.”

Per iniziare con Inviti di Apple, gli utenti possono scegliere un’immagine dalla propria libreria fotografica o dalla galleria di sfondi dell’app, una raccolta curata di immagini che rappresentano diverse occasioni e temi di eventi. Le integrazioni con Mappe e Meteo forniscono agli ospiti le indicazioni per raggiungere l’evento e le previsioni per quel giorno.

Inoltre, i partecipanti possono facilmente contribuire con foto e video a un album condiviso dedicato all’interno di ogni invito, per conservare i ricordi e rivivere l’evento. Le playlist collaborative consentono agli abbonati ad Apple Music di creare una colonna sonora curata per l’evento a cui gli ospiti possono accedere direttamente da Inviti di Apple.

Con Apple Intelligence, creare inviti ad eventi unici è facile. Gli utenti possono accedere all’esperienza integrata di Image Playground per produrre immagini originali utilizzando concetti, descrizioni e persone della propria libreria fotografica. E quando compongono gli inviti, gli utenti possono usare gli Strumenti di scrittura per trovare la frase giusta per soddisfare il momento. Naturalmente, queste funzioni sono al momento accessibili dove Apple Intelligence è già disponibile.

Gli host hanno il pieno controllo dell’esperienza di invito: possono visualizzare e gestire facilmente i loro eventi, condividere gli inviti con un link, controllare gli RSVP e scegliere i dettagli da includere nell’anteprima, come lo sfondo dell’evento o l’indirizzo di casa. Gli invitati possono visualizzare e rispondere a un invito utilizzando la nuova app per iPhone o sul web, senza bisogno di un abbonamento iCloud+ o di un account Apple. I partecipanti controllano il modo in cui i loro dettagli vengono mostrati agli altri e hanno la possibilità di abbandonare o segnalare un evento in qualsiasi momento.