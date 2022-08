Internet sulle navi da crociera, Royal Caribbean annuncia l’accordo con Space X

Il Gruppo Royal Caribbean ha annunciato il suo piano per l’implementazione di Starlink di SpaceX, rendendo il Gruppo il primo nel settore crocieristico ad adottare la sua connettività ad alta velocità e bassa latenza per una migliore esperienza a bordo per gli ospiti e l’equipaggio di tutta la flotta. L’innovativo servizio internet a banda larga sarà installato su tutte le navi di Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea Cruises, oltre che su tutte le nuove navi di ciascuno dei marchi.

L’implementazione della tecnologia Starlink in tutta la flotta inizierà immediatamente, sfruttando gli insight ottenuti dalla sperimentazione a bordo di Freedom of the Seas, che ha ricevuto un feedback estremamente positivo da parte degli ospiti e dell’equipaggio. L’installazione dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2023.

“Il nostro obiettivo come compagnia è quello di offrire ai nostri ospiti le migliori esperienze di vacanza in modo responsabile e questa nuova offerta, che rappresenta la più grande installazione pubblica di Internet ad alta velocità Starlink nel settore dei viaggi, dimostra il nostro impegno in tal senso”, ha dichiarato Jason Liberty, presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean Group. “Questa tecnologia fornirà una connettività internet rivoluzionaria a bordo delle nostre navi, migliorando l’esperienza di crociera sia per gli ospiti che per l’equipaggio. Migliorerà e renderà possibili attività ad alta larghezza di banda, come lo streaming video, e attività come le videochiamate. L’utilizzo di Starlink è un ulteriore esempio della nostra continua attenzione all’innovazione e all’eccellenza per i nostri ospiti, il nostro equipaggio, le comunità che visitiamo e i nostri azionisti”.

Internet più veloce e affidabile renderà più facile per gli ospiti e l’equipaggio rimanere in contatto con il lavoro, la famiglia e gli amici, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

“Royal Caribbean Group ha scelto Starlink per fornire internet ad alta velocità e a bassa latenza su tutta la sua flotta, rendendo le vacanze dei suoi passeggeri ancora più lussuose”, ha dichiarato Jonathan Hofeller, vicepresidente delle vendite di Starlink di SpaceX. “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Royal Caribbean Group per garantire ai viaggiatori in mare un’ottima esperienza internet”.

“Il nostro lavoro con SpaceX è un altro esempio di come il Gruppo Royal Caribbean continui a guidare il settore delle crociere nell’innovazione e nell’adozione di tecnologie all’avanguardia”, ha aggiunto Liberty.