Intelligenza artificiale, Yahoo annuncia l’acquisizione di Artifact

Yahoo ha annunciato l’acquisizione di Artifact, la piattaforma di aggregazione e scoperta di notizie guidata dall’intelligenza artificiale creata dai cofondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger.

Artifact non opererà più come applicazione autonoma, ma la tecnologia proprietaria di personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale e altre funzionalità saranno integrate nei prossimi mesi in tutta Yahoo, compresa l’applicazione Yahoo News. La tecnologia creata da Artifact avrà un impatto ancora maggiore con le dimensioni della rete di Yahoo News.

La missione di Artifact era incentrata sulla fornitura delle storie più rilevanti agli utenti attraverso l’intelligenza artificiale, utilizzando una tecnologia proprietaria per fornire notizie e contenuti curati. In qualità di guida affidabile di Internet, Yahoo aiuta le persone a raggiungere i loro obiettivi online, compreso il collegamento con contenuti di alta qualità che interessano loro. Questo investimento fa avanzare l’impegno di Yahoo nel portare notizie e informazioni affidabili a centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo e accelera la nostra visione di offrire un’esperienza più personalizzata per scoprire notizie e informazioni su tutte le piattaforme.

“Yahoo è stato uno dei primi a combinare la curatela umana e algoritmica delle notizie. Da allora, il panorama dell’apprendimento automatico e della personalizzazione è cambiato radicalmente e Artifact ha innovato con la migliore tecnologia del momento”, ha dichiarato Kat Downs Mulder, SVP e General Manager di Yahoo News. “Artifact è diventato un prodotto molto amato e siamo entusiasti di poter continuare a far crescere questa tecnologia e di portare avanti la nostra missione di diventare la guida di fiducia per le informazioni digitali e il miglior curatore che collega le persone ai contenuti che contano di più per loro”.

“Abbiamo costruito un’esperienza di prodotto intuitiva che gli utenti amano e che ha l’opportunità di portare benefici a milioni di persone. Yahoo ha le dimensioni necessarie per aiutare il prodotto a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati, mantenendo la convinzione che collegare le persone alle fonti affidabili di notizie e informazioni sia fondamentale come sempre”, ha dichiarato Kevin Systrom, CEO e co-fondatore di Artifact. “L’intelligenza artificiale ci ha permesso di offrire agli utenti un’esperienza migliore nella scoperta di contenuti di grande interesse. Yahoo riconosce questa opportunità e non potremmo essere più entusiasti di vedere ciò che abbiamo costruito vivere attraverso Yahoo News“.

Il motore di scoperta Artifact, alimentato dall’intelligenza artificiale, fa emergere i contenuti che gli utenti desiderano vedere e che, nel tempo, si adattano sempre più ai loro interessi. Il risultato è un feed personalizzato di notizie che è estremamente efficace nell’aiutare gli utenti a scoprire le storie che vogliono leggere. Oltre alla curatela, Artifact offre una serie di funzionalità volte a migliorare la qualità dell’esperienza, dalla facilità di accesso alle notizie più importanti, alle funzionalità di condivisione dei link, agli strumenti per prevenire la proliferazione del clickbait e altro ancora. L’ingresso di queste funzionalità nel portafoglio di Yahoo accelera l’opportunità di connettere gli utenti con esperienze di contenuto ancora più ricche e con una personalizzazione su misura.