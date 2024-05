Intelligenza artificiale, xAI di Elon Musk raccoglie 6 miliardi di dollari

Elon Musk continua a far parlare di sé nel settore dell’intelligenza artificiale con la sua startup xAI. Infatti, la società di artificial intelligence ha annunciato la chiusura di un importante round di finanziamento che potrebbe portare nelle casse dell’azienda circa 6 miliardi di dollari, portando la sua valutazione pre-money a 18 miliardi di dollari.

Fondata circa un anno fa, xAI ha l’obiettivo ambizioso di competere con i giganti del settore come OpenAI e Google DeepMind. Musk ha dichiarato che xAI punta a diventare una compagnia “alla ricerca della verità”, distinguendosi dai concorrenti accusati di assecondare il politicamente corretto.

Una delle mosse più significative di xAI è stata l’open source del suo chatbot AI, Grok. Questo modello, disponibile per gli abbonati X Premium+ tramite piattaforme come GitHub e BitTorrent, è stato progettato per rispondere alle domande con un tocco di umorismo e una vena ribelle, un tentativo di differenziarsi dagli altri chatbot presenti sul mercato.

Il finanziamento di xAI è supportato da importanti investitori come Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Tribe Capital, dimostrando una forte fiducia nel potenziale della startup di Musk. Inoltre, xAI intende sfruttare i dati di alta qualità provenienti dalla piattaforma X, proprietà di Musk, per costruire modelli di linguaggio avanzati e competitivi.