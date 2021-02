L’intelligenza artificiale entra in tutti pagamenti con Visa

Visa ha realizzato una suite di servizi che sfruttano l’intelligenza artificiale e le alte prestazioni del network di Visa per contribuire a rendere i pagamenti più predittivi, trasparenti e veloci.

I servizi di VisaNet+AI sono potenziati dall’intelligenza artificiale per rispondere a una serie di annose sfide per banche, commercianti e consumatori, come i ritardi e la confusione nella gestione del saldo contabile e l’imprevedibilità del regolamento giornaliero dei conti per le istituzioni finanziarie.

VisaNet +AI si comopone di diverse soluzioni: Smarter Posting e Smarter Settlement Forecast e Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP).

Smarter Posting

I consumatori vogliono visibilità sul loro stato patrimoniale in tempo reale, dato che effettuano sempre più spesso operazioni bancarie su piattaforme mobili e online.

L’esperienza di pagamento per i consumatori però può non essere lineare, con alcuni pagamenti che impiegano più tempo di altri per essere riportati sul saldo.

Un ritardo può creare confusione o preoccupazione per i titolari di carta, con conseguente aumento del volume di lavoro per i call center o il verificarsi di potenziali scoperti.

Ciò avviene perché l’importo autorizzatoo in tempo reale al checkout può differire dall’importo che alla fine viene liquidato dal conto del consumatore.

Per esempio, l’importo finale può cambiare quando un cliente al ristorante aggiunge una mancia, o quando avviene un pagamento transfrontaliero che coinvolge più valute.

Per evitare di creare confusione nel consumatore a causa dei diversi addebiti per una singola transazione, le banche spesso ritardano la pubblicazione del pagamento o l’aggiornamento del saldo del conto finché non hanno la certezza dell’importo finale.

Smarter Posting, allora, è un servizio che utilizza l’intelligenza artificiale per assegnare un punteggio a ciascuna transazione come parte del processo di autorizzazione.

Il modello Smarter Posting analizza i dettagli della transazione e i dati storici per prevedere la probabilità che l’importo di una transazione rimanga stabile durante la fase di compensazione.

Nei test il modello ha raggiunto il 98% di accuratezza nel prevedere se l’importo della transazione rimarrà stabile o meno, fornendo alle istituzioni finanziarie una soluzione intelligente per rendere l’esperienza di pagamento dei consumatori più coerente, per esempio aggiornando in via provvisoria il saldo del conto visibile al titolare di carta.

Visa Smarter Posting sarà disponibile in Europa nell’aprile 2021 ed è destinato ad espandersi a livello globale nel prossimo futuro.

Smarter Settlement Forecast

Ogni giorno durante il processo di regolazione dei conti Visa permette la movimentazione di miliardi di dollari attraverso migliaia di istituzioni finanziarie in oltre 200 paesi e 160 valute diverse.

È la fase finale del ciclo dei pagamenti, dove le transazioni vengono aggregate, vengono eseguiti i trasferimenti tra acquirer e issuer, i conti dei commercianti vengono accreditati in base alle vendite effettuate.

Il processo richiede alle istituzioni finanziarie di stanziare le risorse, in modo che ci sia abbastanza liquidità per soddisfare il volume di gestione di quel preciso giorno, senza allocare eccessive risorse, che potrebbero essere sfruttate in altri settori della loro attività.

Una sfida che i team di tesoreria devono affrontare nel prevedere i volumi giornalieri e prendere decisioni strategiche.

Visa ha creato Smarter Settlement Forecast per fornire ai clienti previsioni personalizzate a 7 giorni dell’importo di gestione di cui potrebbero aver bisogno quotidianamente.

Il servizio utilizza le informazioni generate dai volumi storici, gli indicatori stagionali, le macro-tendenze, gli eventi anomali, come quelli relativi a CovidD-19, e i dati sulle transazioni in tempo reale per fornire previsioni di alta qualità dei flussi di cassa in uscita e in entrata.

Queste previsioni possono aiutare issuer e acquirer a ottimizzare i processi di gestione della liquidità e facilitare il settlement delle istituzioni finanziarie che gestiscono più valute.

Smarter Settlement Forecast sarà resa disponibile ai clienti attraverso Visa Analytics Platform, semplificando così l’integrazione per i clienti già esistenti. Il nuovo servizio è attualmente in fase di testing e il lancio ufficiale è previsto per la fine di quest’anno.

Smarter STIP

Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), la prima delle funzionalità VisaNet +AI annunciate nell’agosto 2020, ha guadagnato terreno tra le principali istituzioni finanziarie a livello globale.

Smarter STIP utilizza il deep learning per aiutare le istituzioni finanziarie a incrementare le autorizzazioni delle transazioni durante i disservizi. Il servizio genera una decisione informata per approvare o rifiutare le transazioni per conto degli emittenti in modo da fornire ai consumatori un’esperienza di pagamento Visa senza ostacoli.