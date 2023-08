Intelligenza artificiale, Mexedia presenta LAB AI

Mexedia presenta LAB AI: un laboratorio aperto in cui sviluppatori e tecnici possono dare forma alle loro idee sull’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni la relazione tra brand e clienti è diventata sempre più articolata e complessa, in virtù del numero crescente dei canali di interazione e delle nuove esigenze degli utenti. In questo contesto, le più recenti tecnologie possono costituire un valido supporto nel percorso verso una customer experience ottimale. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di modelli di Artificial Intelligence che consentono di raggiungere livelli di personalizzazione più elevati e migliorare la qualità dell’interazione, a favore di un customer journey più soddisfacente.

Per anticipare i trend e rispondere alle richieste del mercato, Mexedia – società benefit specializzata in servizi tecnologici avanzati, che offre soluzioni innovative e su misura per la customer experience – presenta LAB AI, un laboratorio dedicato allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, aperto anche a sviluppatori e tecnici esterni che desiderino mettere le proprie competenze e idee alla prova, mostrando le proprie soluzioni. L’obiettivo primario risiede, infatti, nel ridurre la complessità che spesso caratterizza l’implementazione delle soluzioni AI, così da permettere ai creatori di sviluppare e “addestrare” modelli all’avanguardia.

Una prima importante collaborazione per lo sviluppo del progetto è quella con Simone Scardapane, Ricercatore presso l’Università Sapienza di Roma, dove insegna Neural Networks for Data Science Applications e Neural Networks. Sotto la sua supervisione, LAB AI diventerà non solo un punto di riferimento e cuore pulsante dell’innovazione di Mexedia, ma anche un luogo in cui far convergere le diverse competenze di sviluppatori, ricercatori, università e aziende di tutta Europa.

Più in dettaglio, LAB AI racchiude anche l’ambizione di diventare una libreria sempre più ampia di AI specializzate, ciascuna progettata per un compito specifico e facilmente implementabili nei sistemi di clienti, aziende e organizzazioni che si affidano a Mexedia. In questo senso, l’azienda fungerà da ponte tra la domanda e l’offerta di queste tecnologie, abilitandole al mercato.

Si tratta a tutti gli effetti di un approccio modulare, che consentirà non solo di aumentare l’efficienza delle soluzioni offerte, ma anche di conseguire una significativa riduzione di costi e consumi energetici nel medio-lungo termine. Un imperativo è infatti quello di assistere le aziende nell’adozione di un modello di tipo conversazionale, alla base del quale vi è la capacità da parte di un’intelligenza di fornire informazioni e contenuti circa un’organizzazione. AI più verticali, progettate per rispondere a uno scopo molto specifico, possono aumentare notevolmente l’efficienza, riducendo i consumi energetici. Ne sono un esempio i sistemi dispatcher, basati su un modello AI progettato appositamente per cogliere l’intenzione dell’utente e ridirigerlo nel modo più opportuno, ma anche le AI dedicate alla sentiment analysis.

“In Mexedia stiamo lavorando molto per intensificare la nostra rete di collaborazioni con università ed esperti, al fine di far confluire dentro LAB AI delle idee sempre nuove e pionieristiche, che possano combinarsi con il nostro know-how interno per offrire alle aziende servizi sempre aggiornati e rispondenti alle loro esigenze. Naturalmente rendiamo disponibili e integrabili anche le principali AI extra-europee, ma crediamo che lo sviluppo di modelli AI europei possa aprire la porta a molte possibilità e che ogni modello sviluppato possa rappresentare un asset, riutilizzabile per quella determinata funzione. Per il prossimo futuro, desideriamo impegnarci per fare in modo che l’intelligenza artificiale diventi una risorsa accessibile, compliant, sostenibile ed efficace per le aziende e le organizzazioni di ogni dimensione”, afferma Simone Mariano, CEO di Baasbox, software house d’avanguardia e braccio tecnologico di Mexedia.