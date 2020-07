Intelligenza artificiale e cloud per la sicurezza sulla strada

Raccolta di dati su cloud, monitoraggio in tempo reale con dispositivi IoT, rapporti online e registrazioni video sono strumenti che aiutano a rendere alla sicurezza sulla strada e a migliorare la relazione spesso conflittuale tra gestori di flotte e compagnie assicurative incoraggiando una situazione cosiddetta “win-win” per entrambe le parti.

La sicurezza in strada oggi

Raggiungere l’obiettivo fissato dall’Unione europea di ridurre del 50% i morti per sinistro stradale nel periodo tra il 2010 e il 2020 è ancora lontano: in Europa ad esempio nel 2019, si sono registrati meno morti per incidenti stradali rispetto al 2018, con una diminuzione del 3% secondo il 14° report annuale dell’European Transport Safety Council (ETSC), un dato sicuramente positivo ma non sufficiente.

Per garantire la sicurezza in strada e diminuire il numero di incidenti e di decessi si rende sempre più necessario partire da standard minimi di sicurezza dei veicoli,

Il monitoraggio costante è uno strumento essenziale per riuscire ad arginare comportamenti di guida pericolosi e gli operatori di flotte riconoscono il valore e l’efficacia di questi sistemi e tecnologie che, grazie a nuovi sviluppi nel campo della telemetria e dell’intelligenza artificiale, contribuiranno senza dubbio a migliorare la situazione odierna.

Quanto costa realmente un incidente

Quando si gestisce una flotta la priorità consiste nel mantenere le persone al sicuro e questo fa parte dei doveri dei conducenti, un’esigenza di sicurezza della persona che va di pari passo con il mantenimento dei veicoli in condizioni perfette e la certezza che vengano guidati correttamente.

Al verificarsi di un sinistro è palese che il danno al veicolo sia il risultato più evidente, ma vi sono molti altri effetti a catena. Ad esempio si deve determinare la responsabilità decidendo a chi vada attribuita la colpa per aver causato l’incidente.

Le prove video forniscono una testimonianza affidabile e imparziale di come sono accaduti i fatti. Se si verificano infortuni va da sé che ci saranno spese mediche da pagare e, in caso di decesso, sarà necessaria anche una lunga indagine, oltre alle riparazioni del mezzo, che potrebbero variare da una riparazione di minore entità fino alla sostituzione completa del veicolo, a seconda della gravità dell’incidente.

A ciò va ad aggiungersi il danno derivante dal periodo di fermo forzato del veicolo, che non può svolgere alcun tipo di attività mentre si trova in riparazione. Il costo totale di un singolo reclamo può essere molto elevato.

Secondo la RMIAA (Rocky Mountain Insurance Information Association), il costo medio di una richiesta di risarcimento varia da 1.500 a 15.000 dollari, senza contare altri costi accessori, senza dubbio quindi una spesa elevata e le compagnie assicurative in genere riconoscono circa il 50% delle spese totali sostenute da tutti gli incidenti.

In breve, la situazione ideale sarebbe quella di non avere mai incidenti. Ma nella vita reale purtroppo non è così, quindi è necessario ridurre i rischi scegliendo i migliori conducenti e aumentando responsabilità e tutela nei confronti di fattori esterni.

Cooperazione tra flotta e assicurazione

Le compagnie assicurative vogliono pagare sempre meno e i gestori di flotte avere premi sempre più bassi, tutti, comunque, auspicano vi siano meno incidenti. Fortunatamente con l’avvento delle dash cam basate su intelligenza artificiale abilitate al cloud ora è possibile raggiungere tutti questi obiettivi attraverso approcci innovativi non più realizzabili con dash cam datate.

Una dash cam AI come la Via Mobile360 D700 e i dati da essa raccolti utilizzano algoritmi per determinare la qualità di guida del conducente.

I gestori di flotte possono quindi intraprendere azioni decisive per i conducenti con prestazioni inferiori chiedendo maggiori competenze e miglior formazione dei conducenti.

Gli assicuratori non devono più “fidarsi solo” della parola del gestore della flotta dato che l’accessibilità ai dati rende tutti questi miglioramenti misurabili e totalmente trasparenti. Il gestore della flotta può presentare all’assicuratore statistiche concrete che dimostrano le tendenze in generale. Meno avvisi di distrazione del conducente, meno allarmi per eccesso di velocità, distanze di sicurezza sensate, meno curve rigide e meno frenate brusche indicano miglioramenti nella sicurezza del conducente. Queste riduzioni possono essere comprovate dagli assicuratori grazie ai dati raccolti.

Se, nonostante tutti gli sforzi, vi sono ancora incidenti i reclami sono più semplici e immediati sia per i gestori di flotte, sia per la compagnia assicurativa.

Con riprese video sia all’interno che all’esterno del veicolo per determinare accuratamente le responsabilità, non sono necessarie ore di video per verificare un arresto anomalo, il filmato si troverà facilmente grazie agli avvisi e agli indicatori automatici e tale prova video viene rapidamente condivisa con l’assicuratore poiché immediatamente disponibile attraverso il cloud.

Gli assicuratori quindi possono determinare in modo più prevedibile e affidabile l’errore per eventuali incidenti e il loro rischio, oltre a semplificare il processo di sinistro. E i gestori di flotte migliorano i loro numeri in termini di sicurezza, riducono gli incidenti e possono collaborare con la compagnia assicurativa per ridurre i premi assicurativi. Tutti gli attori coinvolti, quindi, traggono dei vantaggi.