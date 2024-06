Intelligenza artificiale in azienda grazie a Nvidia e Nutanix

Nutanix ha annunciato una collaborazione con NVIDIA durante l’evento .NEXT per facilitare l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) nelle imprese.

Questa partnership integra i microservizi di inferenza NVIDIA NIM con Nutanix GPT-in-a-Box 2.0, permettendo alle aziende di creare applicazioni GenAI scalabili, sicure e ad alte prestazioni sia all’interno dell’azienda che ai margini della rete.

Il contesto dell’Innovazione nell’IA

Oggi, l’innovazione in ambito IA è prevalentemente concentrata sul cloud pubblico grazie all’accesso a infrastrutture e strumenti avanzati. Questo scenario ha favorito le grandi imprese con team di data scientist dedicati, mentre la maggior parte delle aziende sta ancora cercando di integrare strategie IA, con un crescente interesse per gli investimenti all’edge. Tuttavia, esiste una mancanza di soluzioni rapide che consentano di diffondere la GenAI oltre il cloud pubblico.

I vantaggi dell’integrazione di Nutanix e NVIDIA

L’integrazione dei microservizi NIM di NVIDIA con Nutanix GPT-in-a-Box 2.0 consente alle aziende di semplificare l’implementazione di modelli IA, migliorando l’efficienza e la sicurezza delle applicazioni AI/ML aziendali. Questo approccio amplia l’accesso ai microservizi NIM, velocizzando i progetti GenAI senza richiedere un team di data scientist dedicato.

La collaborazione tra Nutanix e NVIDIA affronta le complessità che le aziende incontrano nell’adozione dell’IA, come la scelta tra numerosi modelli, motori di servizio e infrastrutture di supporto. Nutanix GPT-in-a-Box 2.0 automatizza la distribuzione degli endpoint di inferenza per una vasta gamma di modelli IA, proteggendo l’accesso con controlli granulari e audit dettagliati.

Certificazioni e futuro della collaborazione

Per supportare questa integrazione, Nutanix ha annunciato la certificazione per la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise 5.0, che semplifica lo sviluppo e la distribuzione di IA di livello produttivo. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso l’adozione semplificata e accelerata dell’IA nelle diverse ambientazioni aziendali.

La collaborazione tra Nutanix e NVIDIA offre alle imprese una soluzione completa e integrata per adottare l’intelligenza artificiale generativa in modo più efficiente e sicuro. Nutanix GPT-in-a-Box 2.0, con le sue nuove funzionalità, sarà disponibile nella seconda metà del 2024, portando ulteriori vantaggi in termini di controllo dei dati e semplificazione operativa.