Intelligenza artificiale generativa, Dun & Bradstreet e IBM collaborano per fornire informazioni commerciali affidabili grazie a watsonx

Dun & Bradstreet, fornitore leader a livello mondiale di dati e analisi per le decisioni aziendali, e IBM, hanno annunciato una collaborazione strategica che unirà il Data Cloud di Dun & Bradstreet e watsonx di IBM per aiutare le organizzazioni a espandere in modo responsabile l’uso dell’IA generativa. Dun & Bradstreet intende inoltre sfruttare watsonx per i suoi flussi di lavoro e le sue soluzioni, con il supporto di IBM Consulting.

Grazie a questa collaborazione, Dun & Bradstreet e IBM mirano a sviluppare offerte che i clienti potranno utilizzare nei loro flussi di lavoro nativi per promuovere l’adozione dell’IA generativa che può contribuire alla crescita e all’efficienza in una serie di funzioni aziendali. Le offerte sfrutteranno watsonx, la piattaforma di dati e AI di nuova generazione di IBM, e si avvarranno del Data Cloud di Dun & Bradstreet, contenente oltre mezzo miliardo di aziende private e pubbliche, dell’Identity Resolution leader di mercato, compreso il D-U-N-S® Number e delle capacità di AI generativa dell’azienda.

Ask Procurement di Dun & Bradstreet è una delle nuove soluzioni che IBM e Dun & Bradstreet intendono introdurre sul mercato. Ask Procurement sarà progettato per aiutare i professionisti del procurement a sbloccare nuovi dati e approfondimenti con una visione a 360 gradi di tutti gli aspetti delle relazioni commerciali di un’azienda per contribuire ad aumentare i risparmi, ridurre i tempi e attenuare il potenziale di rischio. La soluzione dovrebbe sfruttare la piattaforma AiBE di D&B, che sarà dotata di modelli supportati da watsonx e di altre funzionalità di IA generativa alimentate dal vasto Data Cloud di Dun & Bradstreet. Previsto per la prima metà del prossimo anno, Ask Procurement potrà essere integrato con le soluzioni Dun & Bradstreet o con le soluzioni ERP o di procurement esistenti nelle aziende.

“In Dun & Bradstreet, essere un partner affidabile per i dati e un partner responsabile per l’intelligenza artificiale per le organizzazioni è sinonimo”, ha dichiarato Ginny Gomez, Presidente di Dun & Bradstreet per il Nord America. “Dun & Bradstreet e IBM, in quanto due marchi di fiducia che vantano quasi 300 anni di esperienza congiunta, sono ideali per aiutare le aziende a navigare responsabilmente nello spazio dell’IA generativa in rapida evoluzione, perché conosciamo bene i loro ambienti e processi aziendali. E con centinaia di migliaia di organizzazioni a livello globale che si affidano a noi ogni giorno, crediamo che non ci sia azienda migliore di Dun & Bradstreet per guidare il settore e i nostri clienti verso il futuro”.

Grazie a questa collaborazione, i team di D&B.AI Labs, IBM Consulting e IBM Expert Labs sfrutteranno la metodologia IBM Garage per creare casi d’uso di AI, implementare watsonx e sviluppare applicazioni che aiutino a risolvere i problemi di produttività dei dipendenti, migliorare l’esperienza dei clienti, mitigare i rischi business-to-business, automatizzare i flussi di lavoro e ottimizzare l’efficienza.

“Il potere di trasformazione dell’IA generativa per le aziende dipende interamente da dati accurati, affidabili e mirati per i casi d’uso aziendali”, ha dichiarato Rob Thomas, Senior Vice President, Software e Chief Commercial Officer di IBM. “Abbiamo in programma di portare sul mercato soluzioni che combinano la migliore piattaforma di dati e AI e i servizi di consulenza di IBM con l’esperienza di Dun & Bradstreet nella supply chain e con vasti set di dati affidabili. Insieme, possiamo mettere i clienti in condizione di costruire responsabilmente soluzioni alimentate dall’AI e di scalare con fiducia l’uso dell’AI generativa per raggiungere i loro obiettivi di business”.

Questa relazione è sostenuta da principi di fiducia, responsabilità, trasparenza e spiegabilità. Il fondamento di questa relazione è costituito dai dati proprietari e affidabili di Dun & Bradstreet e dalle soluzioni innovative basate sull’IA, nonché dal lavoro pluridecennale di IBM che porta avanti nuove potenti tecnologie, tra cui l’IA, in modo responsabile e con uno scopo chiaro.