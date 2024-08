Intelligenza artificiale efficiente e cost effective, grazie a IBM e Intel

IBM e Intel hanno annunciato una collaborazione per distribuire gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 come servizio su IBM Cloud.

Questa offerta, che dovrebbe essere disponibile all’inizio del 2025, ha l’obiettivo di aiutare a scalare in modo più economico l’IA aziendale e a promuovere l’innovazione sostenuta da sicurezza e resilienza. Questa collaborazione consentirà anche di supportare Gaudi 3 all’interno della piattaforma di AI e dati watsonx di IBM. IBM Cloud è il primo cloud service provider (CSP) ad adottare Gaudi 3 e l’offerta sarà disponibile per ambienti ibridi e on-premise.

“Per sfruttare appieno il potenziale dell’IA è necessario un ecosistema aperto e collaborativo che offra ai clienti una scelta e soluzioni accessibili”, ha dichiarato Justin Hotard, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Intel Data Center and AI. “Integrando gli acceleratori AI Gaudi 3 e le CPU Xeon con IBM Cloud, stiamo creando nuove funzionalità AI e rispondendo alla domanda di soluzioni di elaborazione AI economiche, sicure e innovative.”

L’IA generativa ha il potenziale per accelerare la trasformazione, ma la potenza di calcolo necessaria sottolinea l’importanza di disponibilità, prestazioni, costi, efficienza energetica e sicurezza come priorità assolute per le aziende. Grazie a questa collaborazione, Intel e IBM mirano a ridurre il costo totale di proprietà per sfruttare e scalare l’IA, migliorando al contempo le prestazioni. Gaudi 3, integrato con Xeon di quinta generazione, supporta i carichi di lavoro AI aziendali nel cloud e nei data center, fornendo ai clienti visibilità e controllo sul loro stack software, semplificando la gestione dei carichi di lavoro e delle applicazioni. IBM Cloud e Gaudi 3 mirano ad aiutare i clienti a scalare in modo più economico i carichi di lavoro AI aziendali, dando priorità a prestazioni, sicurezza e resilienza.

Per i carichi di lavoro di inferenza AI generativa, IBM prevede di abilitare il supporto per Gaudi 3 all’interno della piattaforma IBM watsonx AI and data, fornendo ai clienti watsonx risorse infrastrutturali AI aggiuntive per scalare i loro carichi di lavoro AI in ambienti cloud ibridi, contribuendo a ottimizzare il rapporto prezzo/prestazioni dei modelli di inferenza.

“IBM si impegna ad aiutare i propri clienti a guidare l’innovazione dell’AI e del cloud ibrido offrendo soluzioni in grado di soddisfare le loro esigenze aziendali. La nostra dedizione alla sicurezza e alla resilienza con IBM Cloud ha contribuito ad alimentare la strategia IBM per il cloud ibrido e l’AI per i nostri clienti aziendali”, ha dichiarato Alan Peacock, GM di IBM Cloud. “Sfruttando gli acceleratori Gaudi 3 di Intel su IBM Cloud, i nostri clienti avranno accesso a una soluzione AI aziendale flessibile che mira a ottimizzare le prestazioni dei costi. Stiamo sbloccando nuove potenziali opportunità di business per l’IA, progettate per consentire ai clienti di testare, innovare e distribuire in modo più economico le soluzioni di inferenza dell’IA”.

IBM e Intel collaborano per aiutare i clienti di tutti i settori, compresi quelli fortemente regolamentati, a sfruttare le capacità di sicurezza e conformità di IBM Cloud per fornire un servizio Gaudi 3 e rendere l’IA più accessibile alle imprese.

IBM Cloud e Intel offrono soluzioni scalabili e flessibili che consentono ai clienti di adattare le risorse di elaborazione in base alle esigenze, con il potenziale di portare a risparmi sui costi e all’efficienza operativa.

L’integrazione di Gaudi 3 nei server virtuali IBM Cloud per VPC consentirà alle aziende basate su x86 di eseguire le applicazioni in modo più rapido e sicuro rispetto a prima dell’integrazione, migliorando l’esperienza degli utenti.

Intel e IBM vantano una collaborazione di lunga data, dallo sviluppo del PC IBM alla creazione di soluzioni di intelligenza artificiale per le imprese con Gaudi 3. Le offerte IBM Cloud con Gaudi 3 saranno generalmente disponibili all’inizio del 2025. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti da parte di Intel e IBM nei prossimi mesi.