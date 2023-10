Intelligenza artificiale: Cisco presenta la sua strategia per Webex

Una nuova strategia di intelligenza artificiale da applicare a Webex per migliorare le esperienze di comunicazione e collaboration: presentata nel corso di WebexOne – il grande evento che Cisco organizza ogni anno per aggiornare i propri clienti e partner sulle ultime novità – la AI applicata a Webex utilizzerà le comunicazioni audio e video in tempo reale per garantire chiamate e riunioni cristalline anche in presenza di una scarsa larghezza di banda. Un grande salto in avanti rispetto alle altre offerte di AI che si focalizzano esclusivamente solo su testi o documenti, sottolinea Cisco.

In occasione della tre giorni di WebexOne (24-26 ottobre) è stato inoltre presentato Webex AI Assistant, una novità che aumenterà la produttività dei clienti e che verrà implementata nell’intero portfolio: la suite Webex, i dispositivi Cisco Collaboration, Webex Contact Center, Webex Connect e Webex Control Hub. Al momento clienti come McLaren Racing e Team DSM stanno sperimentando queste nuove funzionalità di intelligenza artificiale.

“Stiamo vivendo il passaggio a una nuova era del lavoro ibrido e l’intelligenza artificiale è la chiave che ci permetterà di colmare il divario e di lavorare e comunicare al massimo delle nostre potenzialità“, ha dichiarato Jeetu Patel, Executive Vice President e General Manager, Cisco Security and Collaboration. “Da tempo, la nostra piattaforma Webex è alla base del nostro rapido percorso di innovazione. Da oggi, i nostri clienti potranno beneficiare dei vantaggi offerti dalla nostra strategia per l’AI, che sfrutterà l’intelligenza del linguaggio, dell’audio e del video per potenziare le comunicazioni e fornire informazioni utili a generare valore per l’azienda“.

I modelli RMM di Cisco

Gli input visivi e sonori, come i gesti e l’uscita dalla stanza durante una riunione, forniscono un contesto prezioso per le interazioni umane, spiega Cisco. I nuovi modelli RMM (Real-Time Media Models) di Cisco integrati in Webex miglioreranno la qualità audio e video. Tali modelli sono in grado di ricevere più flussi multimediali e di produrre diversi output, come il riconoscimento di persone e oggetti così come l’analisi delle azioni, come i movimenti e i gesti. Gli RMM in Webex permettono inoltre di utilizzare i canali audio e video come segnali di contesto nelle funzionalità tradizionali basate sul testo, come i report e i punti salienti delle riunioni.

Grazie a un’intelligenza artificiale che combina testo, audio e video, gli utenti Webex hanno a disposizione un’ampia serie di informazioni in tempo reale. In futuro Webex sarà in grado di riconoscere, ad esempio, se un partecipante si è allontanato da una riunione e di acquisire le note della riunione per aggiornarlo al suo ritorno.

Nuovo Webex AI Codec: nuovi livelli di qualità audio e video

Riscontriamo quotidianamente problemi di rete, problemi che possono avere un impatto diretto sulle chiamate e sulle riunioni, ad esempio quando ci connettiamo dall’auto, da una stanza d’albergo o da una zona periferica con scarsa connessione, evidenzia Cisco. L’audio o il video disturbati fanno spesso saltare le conversazioni durante le riunioni ma anche le chiamate dei clienti al contact center di un’azienda.

Il nuovo AI Codec integrato in Webex è una nuova soluzione di AI generativa che ridefinisce la comunicazione in tempo reale e risolve le problematiche legate alla qualità dell’audio. Il codec fornisce un audio cristallino indipendentemente dalle condizioni di rete, anche in aree con connessioni discontinue. Inoltre, garantisce un’elevata ridondanza di trasmissione per il recupero di eventuali perdite di pacchetti di rete. AI Codec dispone anche di funzioni integrate che migliorano il parlato, come l’eliminazione del rumore e del reverbero, così come un ampliamento della larghezza di banda, per offrire una nitidezza audio senza precedenti.

Inoltre, Webex applicherà tecniche di apprendimento automatico per migliorare la qualità video grazie alla Super Resolution. In questo modo le riunioni saranno ad alta definizione con una qualità video sorprendente, indipendentemente dalle condizioni della larghezza di banda.

Webex AI Assistant

Il nuovissimo Webex AI Assistant abiliterà un insieme di funzionalità che permetteranno alle persone di lavorare al meglio così come all’IT di ridurre costi e lavoro, generando valore per l’azienda.

Webex AI Assistant farà ad esempio delle domande all’utente come “chiedimi della riunione” e alle quali sarà possibile rispondere digitando frasi come “aggiornami sui 15 minuti che ho perso nella riunione” o “aggiornami su tutte le riunioni che ho perso venerdì mentre ero in pausa” per generare risposte in tempo reale.

Webex AI Assistant è già integrato in modo nativo nei dispositivi Cisco Collaboration e sarà esteso a tutto il portafoglio Webex. Le nuove funzionalità di Webex AI Assistant includono:

La funzionalità Change Tone Message suggerisce modifiche al tono, al formato e alla formulazione dei messaggi in Webex Messaging e Slido. Ad esempio, Webex AI Assistant può suggerire di cambiare una risposta con un’opzione più professionale.

suggerisce modifiche al tono, al formato e alla formulazione dei messaggi in Webex Messaging e Slido. Ad esempio, Webex AI Assistant può suggerire di cambiare una risposta con un’opzione più professionale. La funzionalità Suggested Responses ai messaggi è rivolta agli agenti del contact center che rispondono ai clienti sui canali digitali. I suggerimenti di testo sono determinati dalla cronologia del contesto e dalle informazioni disponibili.

ai messaggi è rivolta agli agenti del contact center che rispondono ai clienti sui canali digitali. I suggerimenti di testo sono determinati dalla cronologia del contesto e dalle informazioni disponibili. La funzionalità Meeting Summaries permette di recuperare in tempo reale parti o intere riunioni perse, con un resoconto facilmente fruibile. I resoconti delle riunioni saranno organizzati in capitoli e punti salienti. Grazie ai capitoli, è possibile passare da un argomento all’altro, ad esempio da una parte scritta della discussione a un breve video che riassume il contenuto di una riunione.

permette di recuperare in tempo reale parti o intere riunioni perse, con un resoconto facilmente fruibile. I resoconti delle riunioni saranno organizzati in capitoli e punti salienti. Grazie ai capitoli, è possibile passare da un argomento all’altro, ad esempio da una parte scritta della discussione a un breve video che riassume il contenuto di una riunione. La funzionalità Message Summeries permette di essere sempre informati, riassumendo i messaggi non letti o il contenuto degli spazi di lavoro. I riepiloghi sono personalizzabili, per cui un utente può chiedere all’assistente AI di Webex di riassumere i messaggi del proprio capo in uno spazio che contiene messaggi di più persone, ad esempio.

permette di essere sempre informati, riassumendo i messaggi non letti o il contenuto degli spazi di lavoro. I riepiloghi sono personalizzabili, per cui un utente può chiedere all’assistente AI di Webex di riassumere i messaggi del proprio capo in uno spazio che contiene messaggi di più persone, ad esempio. La funzionalità Slido Topic Summeries generano argomenti comuni condivisi nelle domande e risposte interattive e nei sondaggi durante gli eventi virtuali e ibridi, in modo che i partecipanti possano navigare facilmente tra i trend del momento.

Le nuove funzionalità saranno disponibili in diverse fasi a partire dalla fine del 2023.

Utilizzare il modello Large Language Model in base al caso d’uso

Consapevole che alcuni LLM (Large Language Models) saranno più adatti di altri in base al caso d’uso e alla formazione, Webex utilizzerà una combinazione di modelli best-of-breed.

L’approccio Webex combina modelli commerciali, open source, proprietari Cisco e di clienti selezionati per offrire la migliore esperienza possibile.

L’approccio di Cisco per un’AI responsabile

Da anni Cisco utilizza l’AI con il linguaggio naturale, l’intelligenza audio, l’intelligenza video e l’analitica, il tutto prestando attenzione alla sicurezza, alla privacy e ai diritti umani fin dall’inizio.

Il conseguimento delle importanti promesse dell’AI nel rispetto degli standard di trasparenza, equità, responsabilità, privacy, sicurezza e affidabilità è un obiettivo da perseguire: questa è la promessa del Responsible AI Framework di Cisco, che si applica alle offerte di AI dell’azienda.

La strategia Webex AI e le funzionalità di Webex AI Assistant sono sicure e in linea con il Responsible AI Framework di Cisco, afferma l’azienda.