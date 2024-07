Intelligenza artificiale, Anthropic porta Claude anche su Android

Anthropic ha annunciato il lancio del suo avanzato assistente AI, Claude, su Android, ampliando la sua accessibilità a un pubblico più vasto.

Questo lancio segna una tappa importante nel rendere gli strumenti di intelligenza artificiale più universalmente disponibili, fornendo agli utenti potenti capacità direttamente sui loro dispositivi mobili.

Le principali caratteristiche di Claude

Claude è progettato per assistere in vari compiti, tra cui la sintesi di testi, la ricerca, la scrittura creativa e collaborativa, la scrittura di codice e altro ancora. Le prime recensioni degli utenti hanno elogiato Claude per la sua capacità di produrre output meno dannosi, essere più facile da conversare e più gestibile, consentendo agli utenti di ottenere risultati desiderati con meno sforzo​

Claude 3.5 Sonnet: La versione più recente, della Gen AI di Antropic, Sonnet, offre prestazioni doppie rispetto ai modelli precedenti, con una notevole miglioramento nella comprensione di sfumature, umorismo e istruzioni complesse. Questo lo rende ideale per compiti complessi come l’assistenza clienti contestuale e la gestione di workflow multi-step​

Claude 3.5 Sonnet è particolarmente potente nell’analisi visiva, in grado di trascrivere e analizzare immagini statiche, grafici e fotografie. Questa capacità è fondamentale per settori come il retail, la logistica e i servizi finanziari​

Inoltre, Claude può generare e correggere codice, tradurre basi di codice legacy e supportare attività di debug complesse. Questa capacità lo rende un alleato prezioso per sviluppatori e ingegneri del software​. L’app per Android può essere scaricata da Play Store