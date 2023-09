Intelligenza artificiale, Amazon investe 4 miliardi di dollari in Anthropic

Amazon investirà fino a 4 miliardi di dollari nella start-up di intelligenza artificiale Anthropic: si accende sempre più la competizione fra le big tech in ambito AI. Ricordiamo fra gli altri il recente investimento di 10 miliardi di dollari fatto da Microsoft su OpenAI

Anthropic utilizzerà i chip di Aws Trainium e Inferentia per costruire, addestrare e distribuire i suoi futuri modelli di fondazione, beneficiando del prezzo, delle prestazioni, della scala e della sicurezza di Aws. Le due aziende collaboreranno inoltre allo sviluppo delle future tecnologie Trainium e Inferentia.

Aws diventerà il principale fornitore di cloud di Anthropic per i carichi di lavoro mission critical, tra cui la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo dei futuri modelli di fondazione. Anthropic prevede di eseguire la maggior parte dei propri carichi di lavoro su Aws, mettendo così a disposizione di Anthropic la tecnologia avanzata del principale fornitore di cloud al mondo.

Anthropic si impegna a lungo termine a fornire ai clienti Aws di tutto il mondo l’accesso alle future generazioni dei suoi modelli di fondazione tramite Amazon Bedrock, il servizio completamente gestito di Aws che fornisce un accesso sicuro ai migliori modelli di fondazione del settore. Inoltre, Anthropic fornirà ai clienti Aws l’accesso anticipato a funzioni esclusive per la personalizzazione dei modelli e le capacità di messa a punto.

Amazon investirà fino a 4 miliardi di dollari in Anthropic e deterrà una posizione di minoranza nella società.

Gli sviluppatori e gli ingegneri di Amazon potranno costruire con i modelli di Anthropic tramite Amazon Bedrock, in modo da poter incorporare capacità di IA generativa nel loro lavoro, migliorare le applicazioni esistenti e creare nuove esperienze per i clienti in tutte le attività di Amazon.

“Abbiamo un enorme rispetto per il team e i modelli di fondazione di Anthropic e crediamo di poter contribuire a migliorare l’esperienza di molti clienti, a breve e a lungo termine, attraverso una collaborazione più profonda”, ha dichiarato Andy Jassy, CEO di Amazon. “I clienti sono molto entusiasti di Amazon Bedrock, il nuovo servizio gestito di Aws che consente alle aziende di utilizzare diversi modelli di base su cui costruire applicazioni di IA generativa, così come di Aws Trainium, il chip di addestramento dell’IA di Aws, e la nostra collaborazione con Anthropic dovrebbe aiutare i clienti a trarre ancora più valore da queste due capacità”.

“Siamo entusiasti di utilizzare i chip Trainium di AWS per sviluppare i futuri modelli di base”, ha dichiarato Dario Amodei, co-fondatore e CEO di Anthropic. “Da quando abbiamo annunciato il nostro supporto ad Amazon Bedrock in aprile, Claude ha visto una significativa adozione organica da parte dei clienti Aws. Ampliando in modo significativo la nostra partnership, possiamo sbloccare nuove possibilità per le organizzazioni di tutte le dimensioni, che possono implementare i sistemi di AI sicuri e all’avanguardia di Anthropic insieme alla tecnologia cloud leader di Aws.”