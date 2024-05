Intel Thunderbolt Share, la nuova connessione superveloce fra 2 PC

Intel ha annunciato Thunderbolt Share, una nuova soluzione software che abilita la connessione ad altissima velocità tra 2 PC tramite porte Thunderbolt 4 o 5

Thunderbolt Share è disponibile su computer e accessori selezionati dotati di porte Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5, consentendo una condivisione reattiva delle schermate e trasferimenti rapidi di file da PC a PC per flussi di lavoro più flessibili e maggiore produttività.

“Siamo entusiasti di continuare a guidare il settore nelle soluzioni di connettività con Thunderbolt. In particolare, Thunderbolt Share soddisfa ci consente di portare sul mercato soluzioni innovative e di offrire agli utenti nuove esperienze per ottenere il massimo dai propri PC. Da oggi, infatti, sarà possibile passare a velocità Thunderbolt da un PC a un altro. Cambia davvero il modo in cui gli utenti possono essere più produttivi ed efficienti”, ha dichiarato Jason Ziller, vice president e general manager, Client Connectivity Division di Intel

asato sull’esclusiva funzionalità di rete Thunderbolt, Thunderbolt Share consente agli utenti di interagire con due PC in modo semplice ed efficiente: una soluzione utile per chi utilizza abitualmente più di un PC.

Creatori di contenuti e gamer, ad esempio, godranno di una maggiore produttività con flussi di lavoro multi-PC e una facile collaborazione tra colleghi, oltre a poter condividere le loro periferiche preferite. Gli utenti consumer e professionali potranno godere di una migliore ergonomia grazie ai monitor condivisi e saranno in grado di massimizzare gli spazi di lavoro utilizzando più PC. Solo la tecnologia Thunderbolt dispone dell’ampiezza di banda e della bassa latenza necessari per offrire queste funzionalità mantenendo un’elevata qualità e un’esperienza d’uso ottimale.

Compatibile con i PC Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5 con sistema operativo Windows, Thunderbolt Share sfrutta la sua elevata ampiezza di banda e bassa latenza per offrire:

Condivisione dello schermo fluida e non compressa con controllo ultra-reattivo di mouse e tastiera tra PC, per un’esperienza visiva ottimale.

Trasferimenti rapidi di file tra due PC con un semplice drag and drop, sincronizzazione delle cartelle e facile migrazione dei file da un vecchio PC a uno nuovo.

Facile collaborazione tra utenti che condividono file di grandi dimensioni.

Supporto tramite connessione diretta tra PC o tramite un accessorio Thunderbolt con molteplici porte, ad esempio un dock o un monitor Thunderbolt.

Connessione privata e sicura che non influisce sulle prestazioni della rete Wi-Fi, Ethernet o cloud .

Con Thunderbolt Share, gli utenti di PC possono espandere ulteriormente le esperienze di connettività che i prodotti certificati Thunderbolt sono progettati per offrire.

Thunderbolt Share sarà offerto su PC e accessori selezionati a partire dalla seconda metà del 2024.