Intel RealSense L515 è la nuova telecamera LiDAR ad alta risoluzione, piccola ed efficiente dal punto di vista energetico, della società di Santa Clara.

Il dispositivo, evidenzia Intel, offre precisione e accuratezza nelle informazioni di profondità, caratteristiche che lo rendono ideale per l’utilizzo in ambienti indoor in settori quali la sanità, il retail, la logistica, la robotica e in applicazioni di misurazione.

LiDAR, Light detection and ranging, è una tecnologia di telerilevamento che misura la distanza da oggetti e da elementi target utilizzando una combinazione di luce laser e ricevitori.

Nel caso specifico della tecnologia LiDAR Intel RealSense, questa utilizza un sistema mirror micro-elettro-meccanico avanzato e miniaturizzato, per scansionare la scena. Questo metodo, spiega Intel, consente di ridurre la potenza dell'impulso laser, e ciò permette di ottenere quello che l’azienda definisce l’apparecchio LiDAR ad alta risoluzione più piccolo e più efficiente dal punto di vista energetico, al mondo.

Questa tecnologia ha un enorme potenziale, con la capacità di abilitare dispositivi smart in grado di vedere, comprendere, interagire e imparare dagli ambienti in cui operano. Semplificando, la tecnologia Intel RealSense consente di dotare i device smart della capacità di percepire e comprendere il mondo che li circonda. Ciò, a sua volta, permette di espandere la capacità degli operatori umani di raccogliere, archiviare e analizzare i dati per contribuire allo sviluppo di soluzioni di visione artificiale, apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

La Intel RealSense L515 consente di “percepire il mondo esterno in 3D” con prestazioni ad alta qualità e un’accuratezza a livello di millimetri, per applicazioni di computer vision.

La telecamera LiDAR Intel RealSense L515 offre un'accuratezza elevata e coerente nell'intervallo supportato di 0,25 m - 9 m. Fornisce oltre 23 milioni di pixel di profondità al secondo, con una risoluzione di profondità di 1024 x 768 a 30 frame al secondo. La L515 è dotata di un processore di computer vision interno, della funzione di riduzione degli artefatti da motion blur e una latenza photon-to-depth ridotta.

Inoltre, la L515 è leggera e consuma meno di 3,5 watt, e ciò consente un montaggio agevole su dispositivi portatili, anche palmari, con in più la flessibilità offerta dalla lunga durata della batteria.

La telecamera è dotata anche di accelerometro, giroscopio e videocamera FHD RGB; inoltre, utilizza lo stesso Intel RealSense SDK 2.0 open source come l'intero portafoglio di dispositivi Intel RealSense.

Secondo Intel, il settore della logistica è un mercato che può beneficiare delle funzionalità dell'L515. Le aziende che desiderano inserire l'automazione nella gestione dell'inventario possono trarre ad esempio vantaggio da una misurazione volumetrica precisa dei prodotti. Ma è solo una delle applicazioni a cui si può pensare.

Sul sito Intel sono disponibili maggiori informazioni sulla telecamera LiDAR RealSense L515 e anche esempi di casi d’uso in alcuni ambiti, quali quelli della logistica e della robotica.