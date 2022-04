Intel presenta Blockscale, per la sostenibilità delle blockchain

Lo specialista dei semiconduttori ha annunciato i dettagli del nuovo ASIC Intel Blockscale.

Basato su anni di ricerca e sviluppo da parte di Intel, questo circuito integrato application-specific (ASIC) fornirà agli utenti un hashing a elevata efficienza energetica per le reti di consenso proof-of-work.

La richiesta di potenza di calcolo per le blockchain che utilizzano meccanismi di consenso proof-of-work è in rapida crescita – sottolinea Intel – a causa della loro resilienza e della loro capacità di scalare senza sacrificare la decentralizzazione.

Questa crescente richiesta di potenza di calcolo richiede però un enorme quantitativo di energia.

Sono quindi necessarie – mette in evidenza la società di Santa Clara – nuove tecnologie in grado di fornire la potenza di calcolo richiesta con una maggiore efficienza energetica e una maggiore durevolezza dei componenti in modo da mitigare la produzione di rifiuti RAEEE.

Per gli algoritmi proof-of-work compatibili con i sistemi basati su ASIC e hashing SHA-256, Intel Blockscale ASIC – afferma l’azienda – fornirà l’efficienza energetica e la potenza di calcolo necessarie per ottenere scalabilità e sostenibilità.

Intel ha inoltre affermato che, considerata la natura del silicio alla base di questa tecnologia, sarà in grado di fornirla in massa senza compromettere la fornitura di CPU e GPU.

Le funzionalità base di Intel Blockscale ASIC includono:

Processore ASIC dedicato per Secure Hash Algorithm-256 (SHA-256).

Hash rate fino a 580 GH/s operativo e fino a 26 J/TH di efficienza energetica.

Sensori on-chip di temperatura e tensione.

Supporto di un massimo di 256 circuiti integrati per catena.

Hardware di riferimento e software stack per avviare il sistema di sviluppo degli utenti.

L’ASIC Intel per la sostenibilità della blockchain

Le consegne dell’ASIC Intel Blockscale ai clienti – ha annunciato l’azienda – inizieranno nel terzo trimestre 2022.

Argo Blockchain, Block, Inc., Hive Blockchain Technologies e GRIID Infrastructure saranno tra le prime aziende a sviluppare nuovi sistemi basati sull’ASIC di Intel.

Nel 2023 e oltre, Intel collaborerà e fornirà prodotti alle aziende che condividono gli obiettivi di sostenibilità.

Balaji Kanigicherla, vice president e general manager Custom Compute, Accelerated Computing Systems and Graphics Group di Intel, ha affermato: “Continua a crescere l’attenzione nei confronti della blockchain come abilitatore di funzioni di calcolo decentralizzate e distribuite che aprono la strada a nuovi modelli di business.

Per sostenere questa nuova era informatica, Intel fornisce soluzioni in grado di offrire un equilibrio ottimale fra il throughput dell’hashing e l’efficienza energetica a prescindere dall’ambiente operativo del cliente.

I decenni di ricerca e sviluppo di Intel nel campo della crittografia, delle tecniche di hashing e dei circuiti a bassissima tensione rendono possibile alle applicazioni per la blockchain di scalare la loro potenza di calcolo senza compromettere la sostenibilità.”

Jose Rios, general manager, Blockchain and Business Solutions, Accelerated Computing Systems and Graphics Group di Intel, ha dichiarato: “Intel si impegna ad avanzare la tecnologia blockchain in maniera responsabile e siamo orgogliosi di collaborare e fornire soluzioni alle aziende che stanno creando un ecosistema globale di criptovalute più sostenibile.

L’ASIC Intel Blockscale avrà un ruolo fondamentale nell’aiutare le aziende di bitcoin a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e scalabilità degli hash rate negli anni a venire”.

Leggi tutti i nostri articoli su Intel