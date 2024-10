Intel lancia i primi processori Core Ultra per PC AI desktop

Intel ha presentato la nuova famiglia di processori Intel Core Ultra 200S (nome in codice Arrow Lake-S) progettati per scalare le capacità dei PC AI alle piattaforme desktop. Guidata dal processore Intel Core Ultra 9 285K, l’ultima generazione della fascia di processori desktop per “enthusiast” comprende cinque processori desktop sbloccati dotati di un massimo di 8 Performance-core (P-core) di nuova generazione, che l’azienda definisce i core più veloci disponibili per i PC desktop, e di un massimo di 16 Efficient-core (E-core) di nuova generazione, che complessivamente consentono di ottenere fino al 14% di prestazioni in più nei carichi di lavoro multi-threaded rispetto alla generazione precedente.

La nuova famiglia è la prima di processori desktop per gli appassionati con NPU ed è dotata di una GPU Xe integrata con supporto multimediale all’avanguardia. “I nuovi processori della serie Intel Core Ultra 200S rispondono ai nostri obiettivi di ridurre in modo significativo il consumo di energia, pur mantenendo prestazioni gaming eccezionali e offrendo un’elaborazione da leader. Il risultato è un’esperienza d’uso a temperature più basse e più silenziosa, arricchita dalle nuove funzionalità di gioco e creazione di contenuti AI abilitate dalla NPU e da prestazioni multimediali di prim’ordine che sfruttano il nostro portafoglio grafico in continua crescita“, commenta Robert Hallock, vicepresidente e direttore generale dell’AI e del marketing tecnico del Client Computing Group, Intel.

Grazie alle più recenti innovazioni Intel in materia di core ed efficienza, sottolinea l’azienda, i processori desktop Intel Core Ultra 200S offrono una riduzione del consumo energetico che la società di Santa Clara non esita a definire storica, con una riduzione fino al 58% dell’alimentazione del package nelle applicazioni di tutti i giorni e un’alimentazione fino a 165W più bassa del sistema durante i giochi. La nuova famiglia di processori combina una maggiore efficienza con migliori prestazioni, offrendo anche prestazioni fino al 6% più veloci in single-threading e fino al 14% più veloci in multi-threading rispetto alla generazione precedente.

Grazie alle funzionalità AI complessive della CPU, della GPU e della NPU, gli appassionati ottengono le prestazioni intelligenti e potenti di cui hanno bisogno per la creazione di contenuti e per il gaming, il tutto con un’impronta energetica ridotta. Portando per la prima volta il PC AI agli appassionati, i processori Intel Core Ultra 200S offrono prestazioni fino al 50% più veloci nelle applicazioni per creator AI-enabled rispetto ai processori di punta della concorrenza, afferma Intel. La nuova NPU consente di scaricare le funzioni AI. Tra gli esempi vi sono la possibilità di liberare le GPU discrete per aumentare la frequenza dei frame nei giochi, ridurre in modo significativo il consumo energetico nei carichi di lavoro AI e abilitare casi d’uso di accessibilità come il tracciamento dei volti e dei gesti, riducendo al minimo l’impatto sulle prestazioni.

Con fino a 36 TOPS di piattaforma, il nuovo processore Intel Core Ultra 200S è il primo e migliore processore desktop di Intel per i PC AI, sottolinea l’azienda. Queste le caratteristiche principali messe in evidenza da Intel:

Una soluzione completa per gli appassionati : I processori della serie Intel Core Ultra 200S offrono prestazioni eccellenti nell’IA e nella creazione di contenuti e consentono un’esperienza di gioco coinvolgente.

: I processori della serie Intel Core Ultra 200S offrono prestazioni eccellenti nell’IA e nella creazione di contenuti e consentono un’esperienza di gioco coinvolgente. Nuovo chipset Intel serie 800 : Il nuovo chipset Intel Core Ultra 200S estende la compatibilità della piattaforma con fino a 24 lane PCIe 4.0, fino a 8 porte SATA 3.0 e fino a 10 porte USB 3.2, consentendo agli appassionati di sfruttare le più recenti tecnologie di connettività, archiviazione e altro.

: Il nuovo chipset Intel Core Ultra 200S estende la compatibilità della piattaforma con fino a 24 lane PCIe 4.0, fino a 8 porte SATA 3.0 e fino a 10 porte USB 3.2, consentendo agli appassionati di sfruttare le più recenti tecnologie di connettività, archiviazione e altro. Overclocking rivisto : I processori della serie Intel Core Ultra 200S offrono una nuova funzionalità di overclocking con controlli a grana fine, con frequenza turbo massima in incrementi di 16,6 MHz per i core P e i core E-. Un nuovo controller di memoria supporta le nuove e veloci memorie XMP e CUDIMM DDR5 fino a 48 GB per DIMM per un totale di 192 GB, e l’Intel Extreme Tuning Utility include ora miglioramenti per l’overclocking con un solo clic.

: I processori della serie Intel Core Ultra 200S offrono una nuova funzionalità di overclocking con controlli a grana fine, con frequenza turbo massima in incrementi di 16,6 MHz per i core P e i core E-. Un nuovo controller di memoria supporta le nuove e veloci memorie XMP e CUDIMM DDR5 fino a 48 GB per DIMM per un totale di 192 GB, e l’Intel Extreme Tuning Utility include ora miglioramenti per l’overclocking con un solo clic. Connettività all’avanguardia : I processori Intel Core Ultra 200S sono dotati di 20 lane PCIe 5.0 per la CPU, 4 lane PCIe 4.0 per la CPU, supporto per 2 porte Thunderbolt 4 integrate, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. L’Intel Killer Wi-Fi offre prestazioni wireless sorprendenti e consente di giocare online in modo fluido e coinvolgente grazie al rilevamento automatico della priorità delle applicazioni, all’analisi e alla gestione della larghezza di banda e alla selezione e alla commutazione intelligente degli AP.

: I processori Intel Core Ultra 200S sono dotati di 20 lane PCIe 5.0 per la CPU, 4 lane PCIe 4.0 per la CPU, supporto per 2 porte Thunderbolt 4 integrate, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. L’Intel Killer Wi-Fi offre prestazioni wireless sorprendenti e consente di giocare online in modo fluido e coinvolgente grazie al rilevamento automatico della priorità delle applicazioni, all’analisi e alla gestione della larghezza di banda e alla selezione e alla commutazione intelligente degli AP. Sicurezza Multi-Engine: Intel Silicon Security Engine aiuta a preservare la riservatezza dei dati e l’integrità del codice mantenendo alte le prestazioni per i carichi di lavoro AI più impegnativi.

I processori della serie Intel Core Ultra 200S saranno disponibili al dettaglio online e nei negozi e tramite i sistemi dei partner OEM a partire dal 24 ottobre 2024.

Maggiori informazioni sono disponibili nel Product Brief.