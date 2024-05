Intel: i processori Lunar Lake arriveranno nel terzo trimestre 2024

Intel lo ha confermato ufficialmente: a partire dal terzo trimestre del 2024, in tempo per le festività natalizie, i prossimi processori client mobile, nome in codice Lunar Lake, alimenteranno più di 80 nuovi design di laptop di oltre 20 OEM (original equipment manufacturer), offrendo prestazioni AI su scala globale per i PC Copilot+.

Lunar Lake – ha spiegato l’azienda – riceverà le esperienze Copilot+, come Recall, tramite un aggiornamento quando sarà disponibile. Sulla base del successo dei processori Intel Core Ultra e con l’aggiunta di Lunar Lake, quest’anno Intel distribuirà più di 40 milioni di processori per PC AI, ha affermato l’azienda.

“Grazie a un’efficienza energetica rivoluzionaria, alla compatibilità affidabile dell’architettura x86 e al catalogo di abilitazioni software più ampio del settore per CPU, GPU e NPU, con Lunar Lake e Copilot+ offriremo l’offerta congiunta di hardware e software per client più competitiva della nostra storia“, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Client Computing Group di Intel.

Un PC AI è dotato di un’unità di elaborazione centrale (CPU, central processing unit), di un’unità di elaborazione grafica (GPU, graphic processing unit) e di un’unità di elaborazione neurale (NPU, neural processing unit), ciascuna con specifiche capacità di accelerazione dell’AI. Una NPU è un acceleratore specializzato che gestisce in modo efficiente le attività di AI e di apprendimento automatico (ML, machine learning) direttamente sul PC, invece di inviare i dati all’elaborazione nel cloud. L’AI PC è sempre più importante in quanto cresce l’esigenza di automatizzare, semplificare e ottimizzare le attività sul PC, sottolinea Intel.

Secondo Intel Lunar Lake sarà un processore mobile rivoluzionario per i PC AI, con prestazioni AI più che triplicate rispetto alla generazione precedente. Con oltre 40 tera operations per second (TOPS) della NPU, i processori Intel di prossima generazione forniranno le capacità necessarie per le esperienze Copilot+ in arrivo sul mercato. Oltre alle NPU più performanti, Lunar Lake sarà dotato anche di oltre 60 TOPS di GPU, per un totale di oltre 100 TOPS di piattaforma.

“Il lancio di Lunar Lake apporterà significativi miglioramenti fondamentali in termini di sicurezza, durata della batteria e altro ancora, grazie alla nostra profonda collaborazione di co-engineering con Intel. Siamo entusiasti di vedere Lunar Lake arrivare sul mercato con una NPU da oltre 40 TOPS che offrirà le esperienze Copilot+ di Microsoft su scala quando saranno disponibili“, ha dichiarato Pavan Davuluri, Corporate Vice President di Windows + Devices di Microsoft.

Un approccio olistico all’IA richiede una solida infrastruttura di abilitazione software accanto all’innovazione hardware. Nell’ambito dell’AI PC Acceleration Program, Intel sta collaborando con oltre 100 independent software vendor per migliorare le esperienze AI su PC per gli assistenti personali, gli effetti audio, la creazione di contenuti, i giochi, la sicurezza, lo streaming, la collaborazione video e altro ancora.