Intel e AMD insieme per il futuro dell’ecosistema x86

Intel e AMD hanno annunciato la creazione dell’x86 Ecosystem Advisory Group, un gruppo di consulenza sull’ecosistema x86 che mette insieme leader tecnologici allo scopo di plasmare il futuro dell’architettura informatica più usata al mondo. L’x86 ha caratteristiche uniche per rispondere alle nuove esigenze dei clienti offrendo prestazioni più elevate e interoperabilità continua fra le piattaforme hardware e software. Il gruppo si focalizzerà sull’identificazione di nuovi modi per espandere l’ecosistema x86 consentendo la compatibilità fra diverse piattaforme, semplificando lo sviluppo software, e offrendo agli sviluppatori un riferimento con cui identificare le esigenze architetturali e le funzionalità per la creazione di future soluzioni innovative e scalabili.

L’x86 è da oltre quattro decenni il fondamento dell’informatica moderna, diventando l’architettura preferita dai data center e dai pc di tutto il mondo, sottolineano le due aziende. Nel contesto attuale in evoluzione, caratterizzato da operazioni dinamiche di AI, chiplet personalizzati, nuove frontiere del packaging 3D e delle architetture di sistema, diventa più cruciale che mai l’esistenza di un ecosistema x86 solido e più esteso.

“Siamo sulla soglia di uno dei cambiamenti più significativi nell’architettura e nell’ecosistema x86 degli ultimi decenni, con nuovi livelli di personalizzazione, compatibilità e scalabilità necessari ai bisogni dei clienti odierni e del futuro”, ha commentato Pat Gelsinger, CEO di Intel. “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco AMD e i membri fondatori dei questo advisory group, per innescare il futuro dell’informatica, e apprezziamo profondamente la partecipazione di così tanti leader del settore”.

“Costituire l’x86 Ecosystem Advisory Group garantirà che questa architettura continui ad evolversi come piattaforma prediletta degli sviluppatori e dei clienti”, ha dichiarato Lisa Su, Chair e CEO di AMD. “Siamo entusiasti di riunire insieme il settore per dare una direzione ai progressi futuri e ad espandere l’incredibile successo x86 per i decenni a venire”.

Il gruppo consultivo ambisce a unire i leader del settore per costruire il futuro dell’x86 e alimentare il lavoro di innovazione degli sviluppatori attraverso un set di istruzioni e interfacce architetturali più unificate. Questa iniziativa – dal punto di vista dei promotori – migliorerà la compatibilità, la predicibilità e l’omogeneità dell’offerta dei prodotti x86.

Per conseguire questo risultato, il gruppo promosso da AMD e Intel stimolerà contributi tecnici da parte delle community hardware e software su funzionalità e caratteristiche essenziali. La collaborazione agevolerà implementazioni omogenee e compatibili delle principali x86, estendendo a tutti i settori, come data center, cloud, client, edge e dispositivi embedded, producendo benefici a cascata a tutti i clienti. Gli esiti previsti comprendono:

Migliorare la varietà e la compatibilità fra hardware e software, accelerando la capacità dei clienti di beneficiare di funzionalità nuove e all’avanguardia.

Semplificare le linee guida architetturali per migliorare l’omogeneità del software e le interfacce fra le diverse proposte di prodotto basate su x86 di Intel e AMD.

Consentire maggiori e più efficienti integrazioni di nuove funzionalità nei sistemi operativi, framework e applicazioni.

Intel e AMD sottolineano che, da valorosi concorrenti, condividono una storia di collaborazioni intrasettoriali mirate al progresso della piattaforma, all’introduzione di standard, all’arginamento di vulnerabilità di sicurezza dell’ecosistema x86. I loro sforzi comuni hanno dato forma a tecnologie fondamentali come PCI, PCIe, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). Entrambe le aziende hanno rivestito anche un ruolo cardine nello sviluppo dell’USB, standard di connettività imprescindibile per tutti i computer, a prescindere dal loro processore. Questo comitato tecnico porta la collaborazione nel settore ad un livello superiore, a beneficio di tutto il mondo informatico e catalizzatore dell’innovazione dei prodotti.

Al gruppo dei soci fondatori, che include anche Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle e Red Hat, si sono uniti anche i luminari Linus Torvalds e Tim Sweeney.