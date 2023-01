Intel Core i9-13900KS: ecco il processore desktop che arriva a 6 GHz

Intel ha annunciato ufficialmente il nuovo processore Intel Core i9-13900KS di 13a generazione, fornendo dettagli e informazione sulla disponibilità di quello che l’azienda presenta come il processore desktop più veloce al mondo.

E non senza un certo fondamento, se ci si basa sulla frequenza di clock: il processore offre infatti, così com’è, out of the box, una frequenza turbo massima di 6,0 gigahertz (GHz), cosa che permette a Intel di descriverlo come il primo processore nel settore pc a superare questa soglia a regime.

In pratica, il primo processore al mondo di fascia desktop a funzionare a 6 GHz senza overclocking.

Il nuovo bolide si basa sulla piattaforma della famiglia di processori desktop Intel Core di 13a generazione, sbloccati “K”, che l’azienda ha presentato lo scorso settembre in occasione di Intel Innovation.

Già la gamma “ordinaria” includeva quello che la società di Santa Clara presentava come il processore più veloce al mondo, l’Intel Core i9-13900K di 13a generazione, con i suoi 24 core e 32 thread e l’elevata velocità di clock fino a 5,8 GHz.

Quest’ultima edizione speciale, ora, porta ancora più su l’asticella e tocca il traguardo dei 6 GHz.

“Il Core i9-13900KS continua l’eccellenza della nostra famiglia di processori desktop Intel Core di 13a generazione, mostrando le nuove prestazioni rese possibili dalla nostra architettura ibrida. I gamer estremi e gli appassionati possono ora spingere le loro prestazioni quotidiane più in là che mai, grazie al primo processore desktop nel settore dei pc a fornire velocità di 6,0 GHz a regime“, ha affermato Marcus Kennedy, Intel Client Computing Group manager, Gaming and Channel.

Caratteristiche e disponibilità dell’Intel Core i9-13900KS

Il processore i9-13900KS sbloccato, dal punto fi vista di Intel, rappresenta un’importante pietra miliare nel settore dei pc. Oltre a 24 core, offre una frequenza turbo massima di 6,0 GHz e 36 MB di Intel Smart Cache per prestazioni molto elevate nella creazione di contenuti e nei task più impegnativi.

Le caratteristiche e le funzionalità principali dell’i9-13900KS includono:

Frequenza turbo massima fino a 6,0 GHz con Intel Thermal Velocity Boost, la prima CPU nel settore dei personal computer a raggiungere i 6,0 GHz senza overclocking.

con Intel Thermal Velocity Boost, la prima nel settore dei personal computer a raggiungere i 6,0 GHz senza overclocking. Tecnologia Intel Adaptive Boost per migliorare le prestazioni consentendo frequenze turbo multicore più elevate.

per migliorare le prestazioni consentendo frequenze turbo multicore più elevate. 24 core (otto Performance core e 16 Efficient core), 32 thread, 150 W di base, 36 MB di Intel Smart Cache e un totale di 20 lane PCIe (16 lane PCIe 5.0 e quattro lane PCIe 4.0).

(otto Performance core e 16 Efficient core), 32 thread, 150 W di base, 36 MB di Intel Smart Cache e un totale di 20 lane PCIe (16 lane PCIe 5.0 e quattro lane PCIe 4.0). Supporto fino a DDR5 5600 MT/s e DDR4 3200 MT/s.

Compatibile con le schede madri Z790 e Z690, con l’ultimo BIOS consigliato.

Rispetto al Core i9-13900K, l’i9-13900KS alza da 5,8 a 6 GHZ la frequenza turbo massima e aumenta anche la frequenza base dei core: di conseguenza anche il consumo cresce, nel valore di Processor Base Power, dai 125 W della versione “normale” ai 150 W della special edition: diventano 253 W (per entrambi) di Turbo Power e la versione KS può arrivare a picchi di ben 320 W.

Per quanto riguarda la disponibilità e il costo, il processore in edizione speciale Intel Core i9-13900KS è ora disponibile con un prezzo consigliato a partire da 699 dollari.