Intel compra Tower Semiconductor per 4,8 ,miliardi di euro

Intel ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di Tower Semiconductor, importante fonderia di chip per la produzione di soluzioni basate su semiconduttori analogici. L’acquisizione rientra nella strategia di Intel volta potenziare il proprio business nel campo delle fonderie end-to-end per rispondere alla crescita senza precedenti nella domanda globale di semiconduttori. Il valore dell’operazione è di 4,8 miliardi di euro

Questa transazione va a complementare la leadership di Intel nella manifattura di nodi avanzati con le competenze di Tower nelle tecnologie specialistiche e nell’approccio orientato al cliente, avanzando notevolmente la strategia IDM 2.0. Intel continuerà a investire nel business di Tower per accelerarne la crescita e portare sempre più valore a un mercato da più di 100 miliardi di dollari su scala globale. Tower Semiconductor possiede numerosi stabilimenti produttivi nel mondo e condivide un impianto di produzione in Italia con ST Microelectronics.

«Il portafoglio di tecnologie speciali di Tower, la portata geografica, le relazioni profonde con i clienti e le operazioni incentrate sui servizi aiuteranno a scalare i servizi di fonderia di Intel e a far avanzare il nostro obiettivo di diventare uno dei principali fornitori di capacità di fonderia a livello globale», ha affermato Pat Gelsinger, CEO di Intel. «Questo accordo consentirà a Intel di offrire un’ampia gamma di nodi all’avanguardia e tecnologie speciali differenziate su nodi maturi, sbloccando nuove opportunità per i clienti esistenti e futuri in un’era di domanda senza precedenti di semiconduttori».

