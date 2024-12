Intel Arc B-Series: le nuove schede grafiche che sfidano NVIDIA

Intel ha annunciato il lancio delle nuove schede grafiche della serie Arc B, note con il nome in codice “Battlemage”.

I modelli presentati, Arc B580 e B570, mirano a offrire prestazioni elevate a un prezzo accessibile, integrando tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di gioco e l’elaborazione di carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Architettura e prestazioni delle nuove schede Intel Arc B

Le GPU Arc B580 e B570 si basano sulla nuova architettura Xe2 di Intel, progettata per ottimizzare l’efficienza e aumentare le prestazioni per core, riducendo al contempo l’overhead software. Questa architettura introduce XMX AI engines ad alte prestazioni, unità di ray tracing di seconda generazione e miglioramenti nel mesh shading, offrendo un incremento del 70% nelle prestazioni per Xe-core rispetto alla generazione precedente e un miglioramento del 50% nell’efficienza energetica.

Il modello di punta, Arc B580, è dotato di 20 Xe-core, 12 GB di memoria GDDR6 su un bus a 192 bit e un clock grafico di 2,67 GHz, con una potenza totale della scheda di 190W. Il modello Arc B570, leggermente inferiore, offre 18 Xe-core, 10 GB di memoria GDDR6 su un bus a 160 bit e un clock grafico di 2,5 GHz, con una potenza totale della scheda di 150W.

Il confronto con la concorrenza secondo Intel

Intel posiziona le nuove GPU Arc B580 e B570 come soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo nel mercato delle schede grafiche. Secondo i benchmark interni, l’Arc B580 offre prestazioni superiori del 10% rispetto alla NVIDIA RTX 4060 in una vasta gamma di giochi a 1440p con impostazioni ultra, quando abbinata a un processore Intel Core i9-14900K. In titoli come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e The Witcher 3, l’Arc B580 supera la RTX 4060, mentre in altri giochi come Starfield e Gears 5, la NVIDIA mantiene un vantaggio.

Rispetto alla precedente generazione, l‘Arc B580 mostra un miglioramento medio del 24% rispetto all’Arc A750 a 1440p. Questo incremento è particolarmente evidente in scenari dove la maggiore capacità di memoria dell’Arc B580 (12 GB rispetto agli 8 GB della RTX 4060) offre un vantaggio significativo, soprattutto in situazioni con elevato consumo di memoria.

Tecnologie avanzate di Intel Arc B: XeSS 2

Una delle novità più rilevanti introdotte con le GPU Arc B-Series è la tecnologia XeSS 2, che comprende tre componenti principali:

XeSS Super Resolution : tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale, supportata da oltre 150 giochi, che migliora la qualità visiva senza compromettere le prestazioni.

: tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale, supportata da oltre 150 giochi, che migliora la qualità visiva senza compromettere le prestazioni. XeSS Frame Generation : aggiunge frame interpolati utilizzando il flusso ottico e la reproiezione dei vettori di movimento, aumentando la fluidità del gameplay.

: aggiunge frame interpolati utilizzando il flusso ottico e la reproiezione dei vettori di movimento, aumentando la fluidità del gameplay. Xe Low Latency: integra il gioco con il motore per fornire una risposta più rapida agli input dei giocatori, riducendo la latenza.

Con l’attivazione di tutte e tre le tecnologie, XeSS 2 è in grado di aumentare il frame rate fino a 3,9 volte, offrendo prestazioni elevate anche nei giochi AAA più esigenti.

Collaborazioni e disponibilità

Intel ha annunciato che le schede Arc B580 e B570 saranno disponibili attraverso vari partner, tra cui Acer, ASRock, Gunnir, Sparkle, Maxsun e Onix. La disponibilità è prevista per il 13 dicembre per l’Arc B580 e il 16 gennaio per l’Arc B570.

Con il lancio e B570, Intel mira a consolidare la sua presenza nel mercato delle schede grafiche, offrendo soluzioni competitive sia in termini di prestazioni che di prezzo. L’integrazione di tecnologie avanzate come XeSS 2 e il focus sull’efficienza energetica e sulle prestazioni per core posizionano queste schede come opzioni interessanti per i giocatori e i creatori di contenuti alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo.

Tuttavia, il successo di queste nuove GPU dipenderà dall’adozione da parte degli sviluppatori delle tecnologie come XeSS 2 e dalla capacità di Intel di mantenere un supporto software robusto e aggiornato. La concorrenza nel mercato delle schede grafiche è intensa, e sarà cruciale per Intel dimostrare che le sue soluzioni possono competere efficacemente non solo in termini di hardware, ma anche di esperienza utente complessiva.

Leggi tutti i nostri articoli su Intel