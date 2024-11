Intel: 7,86 miliardi di dollari per la produzione di chip negli Stati Uniti

Intel Corporation e l’Amministrazione Biden-Harris hanno annunciato oggi che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e Intel hanno raggiunto un accordo sui termini per assegnare alla società fino a 7,86 miliardi di dollari in finanziamenti diretti per i suoi progetti di produzione commerciale di semiconduttori nell’ambito del CHIPS and Science Act degli Stati Uniti.

Questo finanziamento – sottolinea l’azienda – sosterrà i piani precedentemente annunciati da Intel per sviluppare progetti critici di produzione di semiconduttori e tecnologie avanzate di packaging presso i suoi siti in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon. Intel prevede inoltre di richiedere l’Investment Tax Credit del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che dovrebbe arrivare fino al 25% degli investimenti qualificati superiori a 100 miliardi di dollari.

“Con Intel 3 già in produzione su larga scala e Intel 18A che seguirà il prossimo anno, i semiconduttori all’avanguardia vengono di nuovo prodotti su suolo americano,” ha dichiarato Pat Gelsinger, CEO di Intel. “Il forte sostegno bipartisan per il ripristino della leadership americana nella tecnologia e nella produzione sta guidando investimenti storici, fondamentali per la crescita economica e la sicurezza nazionale a lungo termine del Paese. Intel è profondamente impegnata a promuovere queste priorità condivise mentre continuiamo ad espandere le nostre operazioni negli Stati Uniti nei prossimi anni.”

L’annuncio dimostra la fiducia del governo degli Stati Uniti nel ruolo essenziale di Intel per costruire una filiera di semiconduttori resiliente e affidabile su suolo domestico, afferma l’azienda. Dalla promulgazione del CHIPS and Science Act oltre due anni fa, Intel ha annunciato piani per investire oltre 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti per espandere le capacità di produzione di chip e tecnologie di packaging avanzato, essenziali per l’economia e la sicurezza nazionale. Gli investimenti storici sosterranno decine di migliaia di posti di lavoro, rafforzeranno le filiere statunitensi, favoriranno la ricerca e sviluppo negli Stati Uniti e contribuiranno a garantire la leadership americana nella produzione e nelle tecnologie di semiconduttori all’avanguardia.

“Il programma CHIPS for America potenzierà la tecnologia e l’innovazione americane, rendendo il nostro Paese più sicuro, e Intel è destinata a svolgere un ruolo importante nella rivitalizzazione dell’industria statunitense dei semiconduttori,” ha affermato Gina Raimondo, Segretaria al Commercio degli Stati Uniti. “Grazie alla leadership del Presidente Biden e della Vicepresidente Harris, il nostro finanziamento CHIPS sta catalizzando Intel per realizzare uno dei maggiori investimenti nella produzione di semiconduttori nella storia degli Stati Uniti.”

Il finanziamento segue la firma del memorandum preliminare dei termini e il completamento della due diligence da parte del Dipartimento del Commercio, oltre all’annuncio del credito d’imposta sugli investimenti. L’importo totale finale del finanziamento è inferiore all’importo proposto inizialmente a causa di un requisito congressuale che prevede l’uso dei fondi del CHIPS Act per finanziare il programma Secure Enclave da 3 miliardi di dollari.

Il finanziamento del CHIPS Act sosterrà direttamente gli investimenti di Intel nei siti in cui l’azienda sviluppa e produce molti dei semiconduttori e delle tecnologie di packaging più avanzati al mondo, tra cui:

Arizona , il Silicon Desert;

, il Silicon Desert; New Mexico , il Silicon Mesa;

, il Silicon Mesa; Ohio , il Silicon Heartland;

, il Silicon Heartland; Oregon, il Silicon Forest.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Intel.