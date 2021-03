Instagram annuncia una nuova funzione: ecco le Stanze in diretta

Instagram lancia una nuova funzionalità: si tratta di Stanze in diretta, che consente di ampliare il numero dei partecipanti a una diretta Instagram fino a quattro componenti.

Fino ad ora è stato possibile trasmettere una diretta solo insieme a un’altra persona, ma da oggi il numero massimo di partecipanti raddoppia.

Il social network si aspetta che questa funzione apra la strada a nuove forme di creatività, ad esempio talk show, jam session tra musicisti, sessioni di Q&A più coinvolgenti, tutorial interattivi per le community o più semplicemente un modo per divertirsi con più amici.

Stanze in diretta è anche un’opportunità per creare e far crescere la propria attività e ottenere dei profitti. Recentemente, abbiamo annunciato la possibilità per gli utenti di supportare i loro creator preferiti con l’acquisto dei badge durante le dirette. Con Stanze in diretta è possibile acquistare i badge e sfruttare altre funzioni interattive durante la diretta, come Shopping e le Raccolte Fondi. Stiamo anche esplorando altri strumenti interattivi come i controlli per la moderazione e le funzionalità audio, che saranno disponibili nei prossimi mesi.

Dall’inizio della crisi del COVID-19, abbiamo visto gli utenti utilizzare le dirette Instagram in modi diversi. Nell’ultimo anno, questo strumento ha permesso la realizzazione di eventi memorabili: discussioni informative di stampo scientifico e relative alle linee guida sul COVID-19, interviste con celebrità e perfino battaglie di freestyle. Grazie alle dirette, creator con diversi background, da istruttori di fitness a musicisti, da attivisti a chef e beauty blogger, tutti hanno avuto l’opportunità di condividere esperienze e coinvolgere le community in modi creativi. Non vediamo l’ora di scoprire quali altre forme di creatività nasceranno da questo aggiornamento.







Come funzionano le Stanze in diretta

Per avviare una Stanza in diretta, basta scorrere verso sinistra e selezionare l’opzione Video in diretta. Quindi, inserire un titolo e premere l’icona Stanze per aggiungere i partecipanti. L’utente potrà visualizzare le persone che hanno richiesto di unirsi alla diretta e cercare un ospite da aggiungere.

Quando si avvia una Stanza in diretta e si aggiungono gli ospiti, il creatore della stanza rimarrà nella parte superiore dello schermo. In qualità di organizzatore, potrà quindi aggiungere fino a tre ospiti insieme o scaglionati (per esempio, è possibile iniziare con due ospiti, e aggiungerne poi un altro in un secondo momento). Trasmettere dirette con più ospiti è un ottimo modo per aumentare la propria visibilità, dato che anche i follower degli altri partecipanti possono ricevere la notifica.

Instagram ritiene che Stanze in diretta sia il luogo ideale per avviare discussioni rilevanti tra creator o con il loro pubblico, per questo la società ha progettato questa nuova funzionalità tenendo in considerazione la sicurezza.

Gli utenti bloccati da uno qualsiasi dei partecipanti alla Stanza in diretta non potranno partecipare alla diretta. Anche gli ospiti a cui è stato revocato l’accesso alle dirette a causa di violazioni delle linee guida della comunità non potranno unirsi a una Stanza.

Le funzioni attualmente disponibili per chi organizza le dirette, come la possibilità di segnalare e bloccare i commenti o di applicare dei filtri, rimarranno disponibili anche per le Stanze in diretta.

Questo aggiornamento è un ulteriore passo avanti per offrire ai creator nuovi modi per raggiungere e interagire con il loro pubblico. Le Stanze in diretta saranno presto disponibili per tutti su Instagram a livello globale.