Instagram aiuta gli utenti a filtrare i messaggi offensivi

Instagram ha affermato che la funzione per filtrare i DM per contenuti offensivi si baserà su un elenco di parole ed emoji che Facebook compila con l’aiuto di organizzazioni anti-discriminazione e anti-bullismo, insieme a termini ed emoji che gli utenti potranno aggiungere in autonomia.

Il social network ha infine dichiarato: «Stiamo anche iniziando a nascondere gli errori ortografici comuni di parole offensive dall’elenco del filtro dei commenti manuali, in modo che anche se una parola che non vuoi vedere è scritta accidentalmente o deliberatamente in modo sbagliato, non la vedrai comunque nei tuoi commenti.

Sappiamo che possiamo fare ancora di più e ci impegniamo a continuare la nostra lotta contro il bullismo e gli abusi online. Continueremo a lavorare in collaborazione con esperti, organizzazioni del settore, adolescenti, creatori e personaggi pubblici per comprendere la loro esperienza su Instagram e come possiamo evolvere le nostre politiche e prodotti per proteggerli dagli abusi online.»