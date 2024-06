Inspired AI, intelligenza artificiale per migliorare la didattica

Inspired Education Group, leader globale delle scuole premium, sta ampliando il suo programma “Inspired AI”, la piattaforma lanciata nel 2023 che utilizza l’Intelligenza Artificiale per personalizzare l’esperienza di apprendimento con l’introduzione graduale della nuova piattaforma AI “Lesson Planner”, destinata agli insegnanti.

Lo strumento, frutto di un importante investimento in EdTech da parte di Inspired Education Group, consentirà ai docenti di utilizzare l’intelligenza artificiale per sviluppare piani di insegnamento nuovi e coinvolgenti. Secondo le previsioni, lo strumento ridurrà le attività legate alla pianificazione di almeno 10 giorni di tempo l’anno per gli insegnanti del gruppo Inspired, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sui momenti di apprendimento personalizzato one-to-one da dedicare agli studenti.

Secondo un report pubblicato su commissione del Governo del Regno Unito, gli insegnanti ritengono di lavorare in media più di sette “ore inutili” alla settimana. Lesson Planner, progettato specificamente per le scuole, snellirà le attività di amministrazione e pianificazione per i 7.000 insegnanti delle 110 scuole che fanno parte del gruppo Inspired.

A completamento del rapporto governativo, un’indagine condotta su 679 insegnanti Inspired in tutto il mondo ha rivelato che oltre la metà (57%) ha indicato che il tempo è la sfida più grande quando si tratta di sviluppare piani di lezione nuovi e coinvolgenti o di generare e contrassegnare test ciclici per gli studenti, mentre l’81% ha dichiarato che questa soluzione consentirebbe loro di risparmiare più di 1-2 ore alla settimana. Alla domanda su cosa farebbero se avessero più tempo a disposizione, il 71% degli insegnanti ha risposto che dedicherebbe più tempo a concentrarsi su percorsi di apprendimento personalizzati per i propri studenti che, secondo il 75%, contribuirebbero a migliorare i risultati e le esperienze degli studenti.

Lesson Planner è stato sviluppato dal team di esperti di Inspired sulla base dei dati raccolti nelle scuole. Il team è composto da esperti interni ed è rafforzato da specialisti di Faculty, la principale società indipendente di intelligenza artificiale del Regno Unito. La squadra ha creato uno strumento indipendente di intelligenza artificiale che consente agli insegnanti di creare contenuti PowerPoint basati su testo e grafica in modo rapido e accurato, permettendo al contempo al gruppo dei docenti di spicco a livello mondiale di imparare l’uno dall’altro, grazie alla condivisione dei materiali e ai piani di lezione di eccellenza.

L’introduzione di Lesson Planner rappresenta l’ultima fase del programma “Inspired AI” di Inspired Education Group, lanciato lo scorso anno. Questo annuncio segue un progetto pilota di tre mesi dello strumento integrativo di AI per insegnanti di Inspired presso King’s InterHigh, la principale scuola online di Inspired Education Group. Si prevede che la piattaforma di supporto all’intelligenza artificiale sarà utilizzata principalmente dagli insegnanti per la creazione di contenuti didattici coinvolgenti, la generazione di domande a risposta multipla e l’analisi delle prestazioni degli studenti, oltre che per un supporto tecnico-amministrativo generale. I primi risultati hanno dimostrato che lo strumento di intelligenza artificiale è in grado di liberare gli insegnanti da almeno due ore di lavoro di natura amministrativa a settimana, pari a 10 giorni all’anno.

La nuova suite di strumenti di intelligenza artificiale di Inspired comprende correzione e feedback automatici per i compiti in classe settimanali degli studenti, nonché un’ulteriore integrazione della Global Study Platform, piattaforma online su misura che unisce la potenza dell’analisi dei dati con la tecnologia dell’intelligenza artificiale per fornire a studenti e genitori informazioni sui corsi, materiali didattici, risultati dei test in classe e rapporti sui progressi ottenuti, così come altri dati accademici generali sugli alunni. Questa nuova ed entusiasmante tecnologia educativa verrà utilizzata nelle aule scolastiche insieme all’Inspired Metaverse e alle tecnologie di Realtà Virtuale già in uso.

Commentando il lancio di Lesson Planner e l’espansione del programma Inspired AI, Torben Lundberg, Chief Information Officer di Inspired Education Group, ha dichiarato: “Sappiamo che la mancanza di tempo causata da un arretrato di attività amministrative non necessarie è molto frustrante per gli insegnanti. Con Lesson Planner, il personale docente può dedicare più tempo al rapporto diretto con i propri studenti, adattando le lezioni alle loro esigenze individuali. Cosa che non solo ha dimostrato di aumentare il coinvolgimento degli studenti, ma sta anche portando a risultati migliori sia per gli alunni che per gli insegnanti. Questi primi benefici evidenziati – che vedono protagonisti i nostri alunni e lo staff – sono fondamentali e ci aspettiamo che ce ne saranno molti altri man mano che l’implementazione del programma proseguirà fino a settembre 2025.”.

“Lesson Planner è un importante passo avanti nella nostra strategia generale di Inspired AI e segna il primo di molti sviluppi entusiasmanti che abbiamo in programma per i prossimi cinque anni”, ha inoltre aggiunto il manager.

Ashley Harrold, CEO – Online di Inspired Education Group, ha dichiarato: “Sono entusiasta che gli insegnanti abbiano iniziato a utilizzare il Lesson Planner. Essendo stato io stesso un insegnante, sono perfettamente consapevole di quanto tempo si impieghi per pianificare meticolosamente lezioni adatte a tutte le capacità degli studenti, in modo che le lezioni siano coinvolgenti e significative per tutti. Con questo nuovo strumento, il tempo dedicato alla pianificazione di lezioni particolarmente creative si ridurrà, consentendo agli insegnanti di potersi dedicare ancora di più e con maggior energia a sostenere l’apprendimento degli studenti”.

Per consentire il successo della diffusione e della più ampia integrazione di Inspired AI, il gruppo scolastico si è anche impegnato a fornire una formazione su misura al personale accademico delle 110 scuole coinvolte, insegnando loro come utilizzare il nuovo strumento al meglio: dall’apprendimento di come scrivere suggerimenti efficaci alla condivisione delle migliori pratiche, passando per la valutazione dei risultati e lo sviluppo di casi d’uso specifici. Gli insegnanti sono già favorevoli all’integrazione di uno strumento di Intelligenza Artificiale nelle loro pratiche lavorative: quattro insegnanti su cinque (79%) di Inspired concordano sul fatto che ciò porterebbe a una maggiore soddisfazione sul lavoro.