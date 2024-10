Infomaniak lancia una nuova piattaforma IA sovrana per i dati sensibili delle imprese

Destinati agli sviluppatori e al grande pubblico, i servizi IA del provider cloud Infomaniak garantiscono la protezione dei dati grazie a un trattamento end-to-end in Svizzera. La piattaforma IA di Infomaniak offre continuamente i modelli open source più potenti del mercato (LLM, trascrizione vocale, creazione di immagini, e così via), sottolinea l’azienda.

“Con la nostra piattaforma IA indipendente, l’obiettivo è consentire alle organizzazioni pubbliche e alle imprese di sfruttare la potenza delle migliori IA open source del mercato senza correre rischi e scendere a compromessi in termini di sicurezza e riservatezza dei dati”, dichiara Marc Oehler, CEO d’Infomaniak.

La piattaforma IA di Infomaniak – afferma l’azienda – garantisce la sicurezza dei dati sensibili nel rispetto delle normative svizzere ed europee. Tutte le informazioni scambiate vengono utilizzate esclusivamente per rispondere alle esigenze immediate degli utenti, senza nessuna archiviazione o registrazione delle richieste. I dati transitano soltanto all’interno delle infrastrutture cloud indipendenti di Infomaniak assicurando quindi una totale riservatezza. Inoltre, i modelli di IA open source offrono una trasparenza completa, consentendo agli ingegneri di tutto il mondo di verificare gli algoritmi.

Per iniziare, spiega l’azienda, basta ordinare AI Tools sul sito di Infomaniak. Grazie a un milione di crediti gratuiti, il servizio può essere testato per un mese senza impegno.

I servizi IA di Infomaniak possono essere utilizzati in due modi:

Tramite la Web App : il funzionamento è simile a ChatGPT. Dalla dashboard basta aprire AI Tools e scegliere l’IA desiderata a cui inviare le proprie richieste. Il chatbot di Infomaniak consente di creare operatori conversazionali personalizzati, di trascrivere file audio e di creare immagini di alta qualità nel formato desiderato (orizzontale, verticale, quadrato).

il funzionamento è simile a ChatGPT. Dalla dashboard basta aprire AI Tools e scegliere l’IA desiderata a cui inviare le proprie richieste. Il chatbot di Infomaniak consente di creare operatori conversazionali personalizzati, di trascrivere file audio e di creare immagini di alta qualità nel formato desiderato (orizzontale, verticale, quadrato). Tramite l’ API : gli sviluppatori e le imprese possono integrare i modelli di IA di propria scelta nelle loro applicazioni e ambienti di lavoro. Per facilitare la migrazione, i modelli offerti da Infomaniak sono compatibili con gli standard di OpenAI.

In entrambi i casi, il servizio viene fatturato a consumo con tariffe che secondo l’azienda sono più competitive rispetto a quelle dei principali attori di mercato.

L’IA di Infomaniak è integrata anche in kSuite, la suite collaborativa che raggruppa tutti i suoi strumenti di produttività online. La messaggistica istantanea kChat include quindi un’alternativa sovrana a ChatGPT utile alla gestione delle attività quotidiane. Il servizio Mail consente inoltre di scrivere, rispondere e migliorare le proprie e-mail con un clic garantendo la totale riservatezza dei dati.

La piattaforma IA di Infomaniak – mette in evidenza l’azienda – è interamente ubicata in Svizzera, nel suo nuovo data center che valorizza tutta l’energia utilizzata per riscaldare 6000 abitazioni all’anno. I modelli di IA sono stati ottimizzati per privilegiare l’utilizzo delle risorse CPU, che consumano meno energia delle GPU. Già pluripremiata per l’efficienza energetica delle sue infrastrutture, l’azienda indipendente utilizza esclusivamente energia rinnovabile locale per tutte le sue attività. Infomaniak costruisce inoltre propri impianti fotovoltaici e compensa il doppio della totalità delle emissioni di CO₂ da essa prodotte: il 100% a livello locale con l’adesione a un progetto di conservazione di una riserva forestale nel Giura e il 100% in Nicaragua con un progetto di riforestazione comunitaria.