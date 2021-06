Infobip, la customer experience via cloud si allarga a Instagram

Infobip è la piattaforma cloud di comunicazione omnicanale che consente alle aziende di ingaggiare e gestire la relazione con i clienti in tutte le fasi del customer journey, con interazioni semplici e contestualizzate sui canali di comunicazione preferiti dagli utenti.

In questo momento in cui alcune modalità di relazione tra aziende e utenti, come gli acquisti all’interno dei negozi fisici, gli appuntamenti in banca o la visita di un appartamento per decidere se comprarlo, sono passati attraverso la digitalizzazione, diventando spesso virtuali, l’engagement degli utenti o l’assistenza clienti ha dovuto trovare nuove vie.

Le aziende si stanno adeguando alla nuova realtà, sfruttando email, SMS o app per garantire una comunicazione contestualmente rilevante.

Non si tratta solo di conoscere il proprio cliente, ma di comprenderlo e di anticipare le sue esatte esigenze, che siano online o nella vita reale.

“Il mercato italiano offre ottime opportunità di crescita – dice il Sales Director Italy Vittorio d’Alessio – settori come le telco, il retail, l’ecommerce e il banking hanno avviato una fase di trasformazione nell’interazione con i clienti, per venire incontro alle nuove esigenze del mercato, che rappresenta ormai il new normal e di cui gli utenti hanno imparato ad apprezzare i vantaggi e a cui non vorranno rinunciare in futuro”.

Chi è Infobip Nata nel 2006 a Vodnjan, in Croazia, come piattaforma di messaggistica SMS, oggi serve e collabora con i principali operatori mobili, app di messaggistica, banche, social network, aziende tecnologiche e aggregatori. L’espansione di Infobip è stata possibile anche grazie a un finanziamento di 200 milioni di dollari da parte di One Equity Partners nel luglio 2020, e l’azienda ha recentemente completato l’acquisizione di OpenMarket, player statunitense di messaggistica.Infobip lo scorso anno ha elaborato 107 miliardi di messaggi, lavorando con imprese di settori tradizionali, come i retailer e le banche ma anche in ambiti di nuova generazione come i servizi ondemand e l’ecommerce. La sua base di clienti aziendali include nomi come WhatsApp, Uber, Oracle, Zendesk, Viber, Strava, VKontakte, Raiffeisen Bank, Emirated UBD e Costco.

Infobip connette e integra in un’unica piattaforma i diversi mondi dei canali di comunicazione con il cliente: SMS, WhatsApp, Facebook Messenger o email.

Il portafoglio di soluzioni di Infobip comprende Moments, un hub di engagement dei clienti, Conversations, una soluzione di cloud contact center omnicanale e Answers, una piattaforma intelligente di costruzione e gestione di chatbot.

E al riguardo Infobit annuncia l’introduzione del servizio di messaggistica di Instagram nel portafoglio di canali disponibili dell’offerta globale Communications-Platform-as-a-Service.

Gli addetti all’assistenza clienti delle aziende consumer hanno così a disposizione un unico strumento per gestire in modo semplice la comunicazione su Instagram attraverso Conversations con una conseguente riduzione delle chiamate ai contact center e una customer experience migliore e più fluida.

Con la nuova funzionalità i clienti Infobip potranno gestire la messaggistica su larga scala via Instagram, connettersi con nuovi potenziali clienti e rafforzare le relazioni con quelli già esistenti.

Inoltre, questa piattaforma social ha aiutato le aziende online e offline a creare connessioni più profonde con i propri clienti grazie alla possibilità di consegnare in modo rapido messaggi visual a più destinatari e di condividere stimoli visivi con i consumatori di tutto il mondo.