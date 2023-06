Inflection AI raccoglie 1,3 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento

Inflection AI ha annunciato oggi di aver raccolto 1,3 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato da Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt e dal nuovo investitore NVIDIA. Il nuovo finanziamento porta il totale raccolto dall’azienda a 1,525 miliardi di dollari.

Con sede a Palo Alto, CA, Inflection AI è un “AI Studio” specializzato nella creazione di AI personali. È stata fondata all’inizio del 2022 da Mustafa Suleyman, Karén Simonyan e Reid Hoffman. La missione di Inflection AI è rendere le IA personali disponibili per ogni persona al mondo. La società è stata costituita come Public Benefit Corporation e il team di Inflection AI comprende alcuni dei migliori esperti di IA del settore che hanno lavorato in precedenza presso DeepMind, Google, Microsoft, OpenAI e Meta.

Insieme ai suoi partner CoreWeave e NVIDIA, Inflection AI sta costruendo il più grande cluster di intelligenza artificiale del mondo che comprende 22.000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core. Inflection AI sostiene di aver sviluppato, in poco più di un anno, uno dei modelli linguistici più sofisticati del mercato per consentire alle persone di interagire con Pi, l’AI personale (pi.ai), nel modo più semplice e naturale possibile e di ricevere informazioni e consigli rapidi, pertinenti e utili.

Il finanziamento sosterrà il lavoro continuo dell’azienda per costruire e progettare il primo prodotto di Inflection, lanciato a maggio. Una nuova classe di IA, Pi è progettata per essere un compagno gentile e di supporto che offre conversazioni testuali e vocali, consigli amichevoli e informazioni concise in uno stile naturale e fluido.

“L’intelligenza artificiale personale sarà lo strumento più trasformativo della nostra vita. Questo è davvero un punto di inflessione. Siamo entusiasti di collaborare con NVIDIA, Microsoft e CoreWeave, oltre che con Eric, Bill e molti altri, per dare vita a questa visione”, ha dichiarato Mustafa Suleyman, CEO e co-fondatore di Inflection AI.

“Un potente vantaggio della rivoluzione dell’intelligenza artificiale è la possibilità di utilizzare un linguaggio naturale e colloquiale per interagire con i supercomputer e semplificare gli aspetti della nostra vita quotidiana”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Il team di prim’ordine di Inflection AI sta contribuendo a guidare questo lavoro rivoluzionario, impiegando la tecnologia NVIDIA AI per sviluppare, addestrare e distribuire modelli di AI generativi di massa che consentono di realizzare assistenti digitali personali straordinari.”

“Siamo orgogliosi di supportare Inflection AI nel perseguimento della sua visione di esperienze AI più affidabili e personali”, ha dichiarato Kevin Scott, CTO ed EVP AI di Microsoft. “È un momento entusiasmante e aziende ambiziose nel campo dell’IA come Inflection AI sono all’avanguardia nel settore con prodotti trasformativi che sono accessibili, facili da usare e che mostrano le molteplici possibilità dell’IA”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Inflection AI, un’azienda di AI pionieristica con un team eccezionale, per portare la potenza del supercalcolo in prodotti di consumo all’avanguardia”, ha dichiarato Michael Intrator, CEO di CoreWeave.

In precedenza, Inflection AI ha raccolto 225 milioni di dollari in un primo round di finanziamenti all’inizio del 2022 da Greylock, Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, Mike Schroepfer, Demis Hassabis, Will.i.am, Horizons Ventures e Dragoneer.

Il più grande cluster di AI del mondo

L’implementazione di 22.000 GPU NVIDIA H100 in un unico cluster è senza precedenti e supporterà la formazione e l’implementazione di una nuova generazione di modelli di AI su larga scala.

Combinato, il cluster sviluppa ben 22 exaFLOPS in modalità di precisione a 16 bit, e ancora di più se si utilizza una precisione inferiore. Inflection AI stima che se il cluster fosse inserito nella recente classifica TOP500 dei supercomputer, sarebbe il secondo e vicino al primo posto, nonostante sia ottimizzato per applicazioni di IA – piuttosto che scientifiche. Il rollout del cluster è in corso e le sue prestazioni sono state confermate nel recente benchmark MLPerf.

Pi, l’“IA personale”

Pi è stato creato per dare alle persone un nuovo modo di esprimersi, condividere le proprie curiosità, esplorare nuove idee e sperimentare un’IA personale affidabile. Si basa su una tecnologia AI proprietaria di livello mondiale sviluppata internamente.

Pi è l’acronimo di “Personal Intelligence”, perché è in grado di fornire una conoscenza infinita in base agli interessi e alle esigenze uniche di una persona. Pi è un insegnante, un allenatore, un confidente, un partner creativo e una cassa di risonanza. È in continuo aggiornamento con nuove funzionalità e miglioramenti.