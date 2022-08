InfiniBox SSA II, vantaggi e benefici per aziende e channel partner

Eric Herzog, CMO di Infinidat, spiega cosa rappresenta InfiniBox SSA II per il canale e i vantaggi e benefici per aziende e channel partner.

Il lancio del nuovo InfiniBox SSA II, il solid state array Infinidat di ultima generazione, ha permesso ai partner di canale di vedere le grandi opportunità offerte da questa soluzione di storage enterprise. Il feedback dei channel partner, infatti, è stato estremamente positivo e si sono già presentate loro nuove opportunità di business legate a questa nuova soluzione.

Ad esempio, Technologont, società a guida femminile certificata WBENC e fornitrice globale di soluzioni e servizi It per aziende Fortune 1000, è riuscita subito a cogliere il grande valore di poter offrire ai propri clienti resilienza informatica e bassa latenza. “Con la nuova offerta InfiniBox SSA II, siamo ora in grado di offrire una latenza di 35 microsecondi e una disponibilità del 100% per aiutare i nostri clienti a soddisfare anche i carichi di lavoro più elevati“, ha affermato Trent Widtfeldt, Chief of Engineering di Technologent.

Technologont collabora con i migliori fornitori di tecnologia del settore e può così fornire ai propri clienti le soluzioni più efficienti sul mercato. Solo facendo attenzione a quelle che sono le loro reali esigenze, infatti, è possibile offrire valore e fornire risultati significativi.

“Con la tecnologia InfiniSafe Cyber ​​Resiliency, che si estende a tutto il portafoglio InfiniBox, siamo in grado di fornire ai nostri clienti la tranquillità di cui hanno bisogno in un momento storico nel quale gli attacchi informatici e la violazioni dei dati sono all’ordine del giorno”, ha concluso Trent Widtfeldt.

I problemi legati alla sicurezza informatica sono ormai nel radar di tutte le aziende. Bell Integration, uno dei partner di canale Infinidat con sede nel Regno Unito, ha recentemente condiviso quanto sia importante per le aziende sviluppare strategie di resilienza informatica che comprendano tutto lo storage.

Sia il canale che Infinidat si posizionano al centro di questo processo: “Le aziende devono costantemente fare i conti con la minaccia di attacchi informatici. Con l’estensione della tecnologia InfiniSafe di Infinidat alla famiglia di innovative soluzioni di storage InfiniBox, gli utenti finali possono sviluppare solide strategie di resilienza informatica anche per le proprie piattaforme di storage primario“, ha affermato Stuart McMinn, Chief Technology Officer di Bell Integration.

I dati e una soluzione di storage cyber resiliente dovrebbero ormai essere parte integrante della strategia di sicurezza informatica di un’azienda per far sì che questa possa definirsi davvero completa. E i partner di canale si trovano nella posizione perfetta per aiutare le aziende a comprendere, creare, perfezionare e accelerare questa fusione di strategie.

Sempre in relazione alle continue minacce informatiche, lo storage rappresenta il nuovo punto di partenza quando si intavola una conversazione con i decision maker di un’azienda. La domanda “stai ripensando al modo in cui inserire lo storage nella tua strategia di sicurezza informatica?“, infatti, potrebbe rivelarsi e tradursi in opportunità estremamente vantaggiosa. I rischi per le imprese devono, infatti, essere ridotti e le lacune devono essere colmate.

Con le soluzioni di Infinidat, combinate all’esperienza dei channel partner, queste lacune possono essere affrontate. La resilienza informatica è oggi uno dei requisiti più importanti e più richiesti dalle aziende per garantire un’adeguata sicurezza e combattere gli attacchi informatici nell’intero spazio di archiviazione e nell’infrastruttura dati.

Per questo motivo, Infinidat l’ha estesa anche allo storage primario grazie alla tecnologia InfiniSafe, che combina snapshot immutabili, air gap logici, reti separate/isolate e un rispristino quasi istantaneo. InfiniSafe si estende sia a InfiniGuard che all’intera famiglia InfiniBox, incluso il nuovo InfiniBox SSA II.

Oltre che per la resilienza informatica, tra i partner di canale InfiniBox SSA II è molto apprezzato per la bassa latenza che è in grado di garantire. “Il nuovo InfiniBox SSA II offre alle aziende prestazioni impareggiabili con una protezione dei dati informatici superiore“, ha sottolineato Stuart McMinn di Bell Integration.

La nuova soluzione di Infinidat è uno strumento nelle mani dei partner di canale per generare nuove opportunità di business sul mercato enterprise e tra i service provider (MSP, MHP e CSP). Rappresenta una vera differenziazione competitiva e contribuisce a migliorare notevolmente le prestazioni delle applicazioni e dei carichi di lavoro nel mondo reale.

