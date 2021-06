Industrial IoT: la guida per un percorso senza ostacoli

Fra le tecnologie abilitanti il paradigma dell’Industria 4.0, l’Industrial IoT (IIoT) è quella portante: sensori, comunicazioni machine-to-machine, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, realtà aumentata e analisi sofisticate concorrono a realizzare miglioramenti lungo tutta la catena del valore industriale attraverso la raccolta e l’analisi dei dati al fine di ricavarne insight che supportino decisioni di business.

Le piattaforme di Industrial IoT integrano le funzioni IT tradizionali con quelle della tecnologia operativa (OT) per trasformare le operazioni di fabbrica.

Rappresentano un componente cruciale nella capacità di un produttore di migliorare i processi operativi, aumentare la produzione, migliorare l’efficienza e trarre vantaggio da nuove opportunità di business.

Nella smart factory, monitorare le condizioni e le prestazioni delle macchine e delle risorse connesse consente ad esempio di ottimizzare la disponibilità e le prestazioni delle risorse, massimizzando i tempi di attività delle apparecchiature, evitando interruzioni operative, migliorando l’efficienza della manutenzione, riducendo i costi e aumentando la produttività.

Nella gestione della supply chain è necessaria una visibilità end-to-end delle materie prime e dei prodotti finiti in tutte le fasi di produzione e consegna: le soluzioni di Industrial IoT per la gestione della supply chain consentono ai responsabili della produzione e ai fornitori di adattarsi rapidamente ai cambiamenti che influiscono sulla disponibilità, di ottimizzare il magazzino, di gestire meglio le risorse e l’inventario per soddisfare la domanda e di monitorare lo stato delle materie prime e del prodotto finito.

È bene però evidenziare che, con una superficie esposta al rischio che le soluzioni di Industrial IoT aumentano in misura esponenziale, diventa fondamentale affrontare il tema della sicurezza in maniera integrata e multilivello: dai dispositivi alla connettività, dal cloud al ciclo di vita del prodotto, occorrono soluzioni di protezione efficace e specificamente calibrate.

Dalla collaborazione fra Lutech, azienda europea nel campo della trasformazione digitale, con oltre 2600 professionisti e più di 3000 clienti, e Check Point, fornitore di sicurezza informatica per oltre centomila organizzazioni di tutte le dimensioni in tutto il mondo, nascono soluzioni IoT sicure ed end-to end in grado di ottimizzare la produzione, attuare strategie di manutenzione predittiva, effettuare controlli da remoto tramite l’integrazione con la realtà virtuale.

