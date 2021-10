Industrial IoT chiavi in mano, la soluzione di Vodafone, Cisco e Alleantia

Vodafone Industrial Connect è una soluzione IoT chiavi in mano nata dalla collaborazione fra Vodafone Business, Cisco e Alleantia.

La soluzione di industrial IoT è progettata per digitalizzare gli impianti di produzione esistenti, monitorare i dati input/output in tempo reale e ottenere informazioni sul funzionamento e lo stato degli impianti fondamentali per ottimizzare il processo produttivo e prendere decisioni di sviluppo. La prima azienda ad adottare la tecnologia di Vodafone Industrial Connect è Intergroup: l’azienda di logistica italiana integrerà la soluzione nelle linee di confezionamento dei suoi stabilimenti sul territorio nazionale.

IoT, software e connettività

L’IoT oggi è il primo abilitatore della digitalizzazione delle imprese: la disponibilità costante di dati in tempo reale sul funzionamento degli impianti e delle macchine consente di avere sotto controllo ogni fase del ciclo produttivo e permette di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti o guasti evitando così interruzioni della produzione.

Vodafone Industrial Connect di Vodafone Business risponde all’esigenza del settore manifatturiero di avere un servizio di industrial IoT chiavi in mano e di facile integrazione nell’ambiente produttivo esistente, anche se costituito da impianti di non recente realizzazione.

La soluzione è stata sviluppata da Vodafone Business integrando in modo unico e innovativo la componente hardware di Cisco, leader mondiale nel settore del networking e dell’IT, e la componente software dell’azienda pisana Alleantia.

La soluzione viene definita scalabile e di semplice utilizzo.

Vodafone Industrial Connect ha un’interfaccia grafica intuitiva che permette di conoscere e analizzare con facilità lo stato delle macchine e delle linee di produzione, con la possibilità di creare e ricevere alert personalizzati.

La soluzione raccoglie i dati di produzione, li elabora e li invia alla piattaforma cloud IoT tramite connettività mobile Vodafone sicura.

L’azienda può accedere tramite interfaccia web alla reportistica e così trasformare il suo processo decisionale rendendolo data-driven.

La soluzione IoT di Vodafone Industrial Connect permette di ridurre l’impatto ambientale dell’azienda perché consente l’efficientamento energetico e una diminuzione dello scarto industriale in virtù dell’ottimizzazione del processo produttivo.

IoT, il primo passo della logistica

La prima azienda italiana ad adottare Vodafone Industrial Connect è Intergroup, azienda di logistica integrata nata nel 1986 che offre trasporti nazionali e internazionali, servizi logistici nei terminal portuali di Oristano, di Roma e del Lazio (Gaeta e Civitavecchia), servizi di packaging e di distribuzione di materie prime in tutta Italia con sette piattaforme distributive.

Nell’ambito di un percorso di innovazione digitale verso Industria 4.0, Intergroup ha scelto di integrare la soluzione IoT di Vodafone Business, Cisco e Alleantia alle sue linee di confezionamento, per raccogliere i dati degli impianti e poter così pianificare e controllare la produzione in tempo reale.