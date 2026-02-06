Francesco Pieri è il nuovo CFO di Indra Group in Italia

Indra Group annuncia la nomina di Francesco Pieri come Chief Financial Officer per l’Italia. Pieri subentra ad Andrés Díez, recentemente nominato CFO Europe del Gruppo, e assumerà la responsabilità dell’intera funzione Finance nel Paese.
Entrato in Indra Group nel 2018, dopo una lunga esperienza in contesti internazionali, Pieri ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’area di Controllo di Gestione, contribuendo in modo significativo al rafforzamento dei processi finanziari e alla solidità organizzativa in Italia.
Parallelamente, Andrés Díez prosegue il suo percorso in Indra Group nel ruolo di Chief Financial Officer Europe, con responsabilità in particolare su Regno Unito, Germania, Polonia e Norvegia.
