Indra Group acquisisce Hispasat per 725 milioni di euro

Indra Group ha raggiunto un accordo con Redeia per l’acquisizione della sua partecipazione dell’89,68% in Hispasat per 725 milioni di euro, che comprende anche il 43% del capitale sociale di Hisdesat. Indra deteneva già il 7% delle azioni di Hisdesat. L’accordo contiene una clausola sospensiva che stabilisce come condizione obbligatoria il consolidamento finanziario di Hisdesat nei conti di Indra Group.

L’acquisizione risponde all’obiettivo di Indra Group di garantire il controllo delle comunicazioni nello spazio, un settore di crescente importanza sia nel mondo civile che in quello militare. Dopo aver acquisito il 100% di Deimos nel 2024, Indra Group aggiunge ora le capacità di Hispasat e Hisdesat allo sviluppo della sua Space NewCo, che si chiamerà Indra Space.

L’ambizione di Indra Group è quella di raggiungere una quota di mercato rilevante nel settore spaziale spagnolo ed europeo. In primo luogo, mira ad aumentare la propria presenza nei programmi chiave per diventare un player di riferimento europeo. È già presente in iniziative importanti come IRIS2, Galileo, EGNOS e Copernicus e ha l’ambizione di espandersi in opportunità future come i programmi di sorveglianza spaziale, LEO PNT e l’osservazione della Terra di prossima generazione.

A livello nazionale, Indra Group sta già lavorando a programmi critici come SpainSat NG e PAZ per garantire la sovranità nazionale e mira a promuovere i prossimi programmi strategici come Signal Intelligence o SEOT per l’osservazione ottica della Terra.

D’altra parte, l’integrazione di Hispasat e il futuro consolidamento di Hisdesat comportano anche importanti sinergie per la crescita delle operazioni e dei ricavi del Gruppo Indra. Da un punto di vista operativo, l’integrazione consente sinergie grazie alla standardizzazione di una parte significativa degli elementi delle operazioni di Indra Space, sfruttando le capacità end-to-end della Space NewCo.

Grazie alla standardizzazione di elementi come l’avionica, i collegamenti intersatellitari e altri elementi, Indra Space snellirà la produzione e raggiungerà una produzione industrializzata su scala. Questo approccio sfrutta l’esperienza industriale di Indra per rispondere alla crescente domanda di satelliti miniaturizzati e posiziona Indra Space all’avanguardia nella tecnologia satellitare del futuro.

Crescita futura: i vantaggi per Indra

Hispasat e Hisdesat sono fondamentali per la crescita di Indra Space. In questo senso, Hispasat e Hisdesat hanno subito una notevole trasformazione, evolvendo in operatori satellitari ad alta tecnologia perfettamente allineati con la visione strategica di Indra.

Guardando al 2030, la visione è chiara: Hispasat e Hisdesat sono destinati a diventare veri e propri operatori multi-orbitali, con l’85% dei ricavi provenienti da GEO HTS e un ruolo forte nei programmi spaziali di prossima generazione come IRIS², l’iniziativa multi-orbitale europea.

Questa trasformazione non è solo tecnologica, ma anche di innovazione, crescita e leadership nel settore spaziale. La sua crescita si basa sul posizionamento in segmenti satellitari di alto valore.

Altre sinergie

Le sinergie di questo accordo riguardano anche l’aspetto commerciale delle diverse aree dell’azienda. Nel settore della difesa, la tecnologia satellitare consente comunicazioni sicure, sorveglianza in tempo reale, navigazione o sistemi di allerta precoce, supportando applicazioni critiche come il combattimento multidominio su cloud o la sorveglianza delle frontiere.

Nella gestione del traffico aereo, le soluzioni di comunicazione, navigazione e sorveglianza basate sui satelliti garantiscono operazioni di volo fluide e sicure, migliorando l’efficienza e la sicurezza degli spazi aerei globali. Infine, la connettività satellitare consente soluzioni satellitari IoT e AI, come la connettività ferroviaria, il funzionamento autonomo dei veicoli o la sorveglianza delle infrastrutture, ridefinendo il modo in cui monitoriamo e gestiamo le flotte e i sistemi di mobilità.

Queste sinergie dovrebbero generare 20-30 milioni di euro di EBITDA entro il 2026 e crescere fino a 50-70 milioni di euro entro il 2030.

Entro il 2026, si prevede che Hispasat e Hisdesat contribuiranno in modo significativo agli obiettivi finanziari del Gruppo Indra, generando 400 milioni di euro di ricavi, che si tradurranno in 190 milioni di euro di EBITDA e 50 milioni di euro di EBIT.

Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto per il quarto trimestre del 2025, subordinato alle condizioni normative e all’approvazione dell’Assemblea generale degli azionisti del Gruppo Indra, nonché all’esecuzione degli accordi necessari affinché Indra possa consolidare Hisdesat a fini contabili.

In definitiva, la visione di Indra Group per lo spazio si concentra su tre pilastri: primo, diventare un attore europeo di primo livello, un’azienda leader con un’impronta globale e una presenza nei principali programmi europei; secondo, offrire capacità end-to-end lungo tutta la catena del valore, con una crescente attenzione alle iniziative in orbita media e bassa, MEO/LEO; terzo, offrire una duplice offerta civile-militare per comunicazioni satellitari sicure, osservazione e navigazione.

Per Angel Escribano, presidente esecutivo di Indra Group, “oggi compiamo un altro passo in avanti nella realizzazione del nostro piano strategico, comunicando una pietra miliare che costituisce un elemento fondamentale nella creazione della NewCo spaziale che si chiamerà Indra Space. L’acquisizione di Hispasat garantirà il nostro posizionamento integrato lungo tutta la catena del valore per diventare la società più integrata in Europa con capacità di missione spaziale end-to-end”.

Secondo José Vicente de los Mozos, CEO di Indra Group, “Questo è un altro passo avanti per posizionarci all’avanguardia dell’industria spaziale europea e raggiungere la nostra ambizione di un miliardo di euro di ricavi dal settore spaziale entro il 2030. A monte, Deimos e Indra Space consentiranno a Indra Space di essere leader nella progettazione e nella produzione di satelliti LEO/MEO e di iniziative per il segmento di terra. Hispasat guiderà i nostri servizi di comunicazione civile sicura e Hisdesat ci consentirà di fornire servizi di comunicazione e sorveglianza militare”.

