Indigo.ai dona un’anima intelligente ai chatbot aziendali

È un invito a parlarsi, reciproco e interattivo, quello che Indigo.ai, realtà focalizzata sui temi dell’intelligenza artificiale conversazionale, sta lanciando ai protagonisti dell’e-commerce e ai loro clienti.

Un invito che l’azienda promuove con l’obiettivo di ottimizzare un colloquio di supporto e di confronto, in maniera intuitiva e stimolante, utilizzando un linguaggio naturale e propositivo, mettendo finalmente fine al rapporto, asettico e preconfezionato, di tutti quei chatbot dal vocabolario ristretto e limitato a poche casistiche, che spesso non riescono a dare le risposte desiderate.

E lo strumento che indigo.ai ha scelto per dare un’anima e sciogliere la lingua a questi chatbot ingessati, in modo da contribuire alla causa della customer retention e a una esperienza d’acquisto positiva è, come intuito, un uso corretto dell’AI.

“Una delle problematiche principali che le aziende affrontano è la gestione delle relazioni con i clienti – spiega Gianluca Maruzzella, co-founder e Ceo di indigo.ai -. Spesso, i consumatori sono costretti a lunghe attese al telefono o a interagire con call center che non danno le risposte adeguate. Un’esperienza negativa che può compromettere la fiducia dei clienti, mentre essere capiti è il primo passo per costruire un rapporto di fiducia tra azienda e cliente, ed è su questa premessa che abbiamo sviluppato la nostra piattaforma, con l’obiettivo di aiutare le aziende a conoscere meglio i propri clienti, utilizzando l’intelligenza artificiale per parlare ed entrare in sintonia loro”.

Si tratta di una piattaforma no-cod nata per essere intuitiva e accessibile anche da aziende che non hanno al proprio interno competenze ed esperienza di intelligenza artificiale.

Uno strumento versatile che può essere utilizzato dai reparti marketing, o dal customer care di realtà dell’e-commerce per creare in maniera semplice e intuitiva agenti di AI specifici e programmati su diversi e specifici argomenti, potendo collaborare tra loro per fornire risposte precise e utili agli utenti.

Nella piattaforma di Indigo.ai una squadra collaborativa di agenti di AI

“Gli agenti di intelligenza artificiale di Indigo.ai possono essere visti come una squadra di esperti virtuali, ognuno dei quali è specializzato in un’area specifica, come la gestione dei resi, le spedizioni o i pagamenti. Quando un cliente fa una richiesta, gli agenti collaborano per fornire la migliore risposta possibile, con un approccio che differisce dai chatbot statici del passato, che spesso non erano in grado di comprendere e rispondere adeguatamente alle domande complesse degli utenti” dettaglia Maruzzella.

L’ottimizzazione dei chatbot da parte delle aziende è rimasta ferma per anni, e nemmeno uno strumento potente come ChatGpt, pur oggetto di tante sperimentazione da parte delle organizzazioni, è riuscito a essere sfruttato adeguatamente e a essere integrato nei loro sistemi in maniera efficace e controllata per una gestione ottimale della relazione con i clienti. Il lavoro di ammodernamento dei chatbot statici da parte di Indigo.ai è iniziato fin dal 2018, con l’introduzione di agenti di intelligenza artificiale avanzati consentendole oggi di presentarsi sul mercato con una metodologia che permette a qualsiasi tipo di azienda di utilizzare agenti di intelligenza artificiale potenti e capaci di ragionamenti complessi.

Cliente domanda, chatbot risponde. Ragionando

“Un esempio pratico di come gli agenti di AI interagiscono e funzionano può essere visto in un’azienda di e-commerce di scarpe – illustra Maruzzella -. Se un cliente chiede consigli su cosa indossare per un matrimonio in Thailandia con un vestito beige, l’agente AI capisce il contesto (clima tropicale, cerimonia all’aperto) e suggerisce scarpe appropriate. Un tipo di interazione che mostra come gli agenti di intelligenza artificiale possano comprendere e rispondere a richieste complesse in maniera personalizzata, con prestazioni di tutto rilievo, al punto che le aziende che utilizzano questa tecnologia hanno visto un aumento della customer retention rate del 30% e un tasso di automazione delle richieste gestite con successo vicino al 90%. Mentre, sull’altro fronte, oltre l’80% dei clienti mostra un alto livello di soddisfazione, valutando l’interazione con il massimo del punteggio”.

Indi-e, la declinazione self-service e a basso costo per l’e-commerce delle Pmi

A completamento e arricchimento della propria offerta, Indigo.ai ha poi recentemente lanciato Indi-e, una piattaforma con piano tariffario particolarmente vantaggioso dedicato alle Pmi che intendono integrare in maniera autonoma un chatbot evoluto all’interno delle proprie attività di e-commerce presenti su Shopify.

L’assistente virtuale si basa e apprende in maniera continuativa dal catalogo che viene offerto via e-commerce attraverso Shopify, con la possibilità di un alto grado di personalizzazione del chatbot coerentemente con lo stile del proprio shop o brand e consentendo di gestire aspetti come il tracciamento delle spedizioni e le operazioni di reso. Ma l’ausilio dell’AI generativa consente un ulteriore grado di “intelligenza” al chatbot, rendendolo in grado di comprendere le specificità del business del venditore e, oltre a fornire informazioni sugli articoli richiesti, spingersi anche a suggerire prodotti complementari del catalogo in base alle esigenze dei clienti.