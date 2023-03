In prova la workstation Asus ExpertBook B6 Flip, con schermo ruotabile a 360 gradi

Abbiamo provato la workstation mobile ExpertBook B6 Flip di Asus, un computer che nelle forme di un solido portatile racchiude potenza di calcolo tipica dei PC fissi, con il vantaggio dello schermo da 16″ e ribaltabile a 360°.

Lo dobbiamo dire subito: colpiscono la dimensione e la solidità dell’Asus ExpertBook B6 che ben accompagnano il generoso display da 16”.

Intorno allo schermo troviamo infatti dei bordi spessi ad incorniciarlo, mentre le finiture prevalentemente plastiche nascondono un computer da 2,70 kg, peso che lo rende più adatto ad un uso da scrivania che non in continua mobilità. Accompagnare creatori di contenuti in continua mobilità, del resto, non è assolutamente lo scopo di questo laptop. Sono ben altre, lo vedremo fra poco, le sue peculiarità e i suoi punti di forza.

La progettazione dell’Asus ExpertBook ha preferito concentrarsi sulla qualità dei materiali, in particolare delle cerniere del monitor e sul sistema di raffreddamento interno, composto da tre heat pipe che convogliano l’aria, ventole doppie a 98 pale e numerosi sensori che permettono di tenere la temperatura dei vari componenti interni sempre sotto controllo anche nei momenti di lavoro più intenso, limitando il rumore a un livello accettabile per un dispositivo portatile. Durante le nostre prove le ventole sono state prevalentemente spente, generando un po’ di rumore solo durante i test di rendering più impegnativi. Il computer è stato inoltre certificato secondo lo standard militare americano MIL-STD 810H, attento alla durabilità dei prodotti in condizioni ambientali non sempre ideali e garanzia di qualità costruttiva.

Lo schermo, touch a 10 punti, può essere ruotato di 360 gradi sulle sue cerniere, partendo dalla modalità a portatile dove l’interazione avviene prevalentemente mediante tastiera e trackpad, passando per quella a V rovesciata che permette un utilizzo direttamente col tocco sullo schermo mantenendo una buona inclinazione, fino al totale ribaltamento che rende l’Asus ExpertBook un grosso tablet, dove i bordi dello schermo diventano effettivamente utili per poter impugnare il computer in maniera efficace. Passare da una modalità all’altra è semplice, anche se richiede un po’ di manualità dovuta proprio al peso dell’oggetto. Il computer è intelligente e disabilita la tastiera quando lo schermo supera la metà della sua corsa, potendo appoggiare così il pc sulle gambe senza aver paura di premere tasti per errore.

Il display è veramente molto bello, dotato di risoluzione 2.560 x 1.600 px nell’ampio formato 16:10. I colori sono brillanti e danno un ampio angolo di visione, rendendo così pratico l’utilizzo del pc in ambienti creativi dove più persone collaborino a un progetto nello stesso computer. La vocazione di questo computer è pensata anche per applicativi di editing grafico e montaggio video, funzioni che possono essere rese egregiamente già con il solo schermo interno, senza dover per forza ricorrere a monitor esterni, per i quali sono comunque disponibili più porte secondo diversi standard: HDMI, Mini DP e Thunderbolt 4. Nei bordi è inclusa una telecamera frontale da 720p dotata di sensori a infrarossi e quindi compatibile con Windows Hello, la funzionalità di accesso al sistema mediante la scansione del volto per proteggere il computer da utilizzi non autorizzati; un otturatore fisico permette di coprire il sensore della telecamera impedendo ai malintenzionati di spiarne gli utilizzatori.

Le funzionalità di protezione all’accesso incluse nell’Asus ExpertBook non si limitano alla fotocamera IR, ma possono venire incrementate facendo uso del lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione laterale, e tramite smart card utilizzabili nell’apposito lettore integrato. Questo legge facilmente anche le tessere dei servizi per firma elettronica, così come le tessere sanitarie italiane nella versione munita di chip.

Tutto questo trova applicazione in ambienti professionali, dove in genere viene prestata più attenzione agli standard di sicurezza e dove un hardware come questo può semplificare la gestione delle procedure di accesso senza dover ricorrere a dispositivi esterni.

La tastiera è larga, confortevole, con tasti dotati di una buona corsa (1,5 mm) che restituisce un ottimo feedback tattile alla digitazione; include il tastierino numerico, pur con qualche tasto spostato rispetto alle tastiere desktop, ed è retroilluminata. Risaltano i tasti numerici da 1 a 4 che presentano il bordo luminoso e possono essere utilizzati, insieme al tasto Fn, per attivare quattro scorciatoie rapide, come il lancio delle applicazioni più utilizzate o la modifica di funzionalità di sistema importanti. Durante la scrittura di questo articolo abbiamo potuto apprezzare la risposta alle dita e, dopo i primi minuti dedicati al prendere confidenza con una nuova tastiera, abbiamo preso fluidità nella digitazione. I tasti funzione, più piccoli rispetto a quelli di lettere e numeri, sono facilmente individuabili senza guardare, così come il tasto INVIO del tastierino numerico che è posto in modo da essere raggiunto senza troppa fatica con il mignolo destro.

Il touchpad è ampio, in posizione leggermente decentrata rispetto alla simmetria centrale, estremamente scorrevole e piacevole al tocco; restituisce un feedback aptico deciso in risposta al click e permette di gestire anche le combinazioni più complesse con tocchi a quattro dita.

I due lati del computer offrono un ampio set di porte di collegamento: troviamo infatti 2 porte USB 3.1 Gen 2 di tipo A, compatibili con i precedenti dispositivi USB, e 2 porte Thunderbolt 4; HDMI 2.0b, Gigabit Ethernet, jack audio per cuffie e microfono, Mini Display Port e il lettore di smart card. L’alimentazione ha una sua porta dedicata compatibile con il grosso alimentatore da 240 W fornito nella confezione e capace di fornire energia a tutti i componenti interni del computer; in alternativa viene prelevata anche dalle porte Thunderbolt, nel formato compatibile con lo standard dei computer moderni. L’ampia disponibilità di porte permette facilmente di collegare tutto il necessario senza troppi adattatori o dongle.

L’ExpertBook di Asus al suo interno racchiude un potente processore Intel Core i7-12850HX vPro 2.1 GHz di dodicesima generazione, insieme a 32 GB di memoria DDRAM 5 espandibile fino a 128 GB; il disco, di tipo M.2 a stato solido, è fornito nella misura di 1 TB ad alte prestazioni, unica configurazione disponibile per l’acquisto.

Le GPU presenti all’interno del computer sono due: oltre al chip Intel UHD Graphics compreso nel processore e adatto alle attività a basso consumo, troviamo una vera scheda grafica NVIDIA Quadro RTX A2000 con 8 GB di memoria video, capace di gestire il ray-tracing in tempo reale e accelerare i calcoli necessari alle applicazioni di machine learning. Con questa configurazione il portatile si è dimostrato come una buona macchina di gioco, permettendoci di sperimentare una partita a CoD Warzone 2 godendo delle bellissime immagini di Ashika Island.

Dal punto di vista software, il portatile viene venduto con Windows 11 Pro a 64 bit preinstallato, insieme ad applicazioni di Asus per il controllo dell’hardware e l’attivazione di funzioni avanzate. Microfoni, videocamera e altoparlanti possono usufruire di algoritmi di AI per il miglioramento delle loro performance, dalla cancellazione dell’eco al riposizionamento degli occhi nelle videocall, fino all’ottimizzazione dell’audio in base al tipo di ascolto grazie al supporto a Dolby Atmos. Il grado di personalizzazione permette anche di impostare fra tre diversi algoritmi di ricarica della batteria, uno pensato per chi usa il computer prevalentemente in viaggio e quindi ha bisogno della carica massima, uno per chi lo usa quasi sempre attaccato alla corrente elettrica e quindi vuole preservare la vita della batteria, e uno intermedio.

Nella confezione abbiamo trovato, insieme all’Expertbook e al suo alimentatore, anche lo stilo digitale Asus Pen SA201H. È una penna compatibile con lo standard MPP 2, di buona finitura metallica e con la punta intercambiabile; funziona con una batteria AAAA non ricaricabile e inclusa che dovrebbe durare un anno con un utilizzo medio di un paio d’ore al giorno. La penna è ergonomica, prevalentemente rotonda con un lato squadrato per una migliore impugnatura, sul quale troviamo un pulsante a due funzioni, tipicamente usato per simulare il tasto destro del mouse e la cancellazione. Il comportamento con lo schermo del portatile è molto fluido, pur dipendendo come è giusto aspettarsi dall’applicativo con cui se ne fa uso. Abbiamo confrontato l’esperienza di disegno a mano libera con applicativi simili sul portatile e su un iPad Pro, rilevando un ottimo feeling con la penna di Asus.

Globalmente, l’ExpertBook B6 Flip di Asus è un ottimo prodotto per creativi, architetti e ingegneri che ricercano prestazioni da workstation in un oggetto facilmente spostabile da un ufficio all’altro o in giro per il cantiere. Le componenti hardware sono di prima scelta, superiori a quelle tipicamente trovabili in portatili tradizionali, scelta che ha reso il computer decisamente ingombrante. L’abbiamo potuto provare per pochi giorni, ma abbiamo apprezzato un’impressione di solidità costruttiva che possa garantire un utilizzo in ambienti non sempre ideali, soprattutto nel variare delle varie configurazioni PC / tablet. Il prezzo di acquisto è intorno ai 3.000 euro.