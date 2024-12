In Europa ci sono 176 unicorni per un valore complessivo di 503 miliardi di dollari, secondo BestBrokers

Mentre la startup di analisi dei dati e intelligenza artificiale Databricks ha appena raccolto 10 miliardi di dollari nella più grande operazione di venture dell’anno, il report di BestBrokers rivela le startup unicorni di maggior successo in Europa nel 2024.

Il report – sottolinea BestBrokers – ha rivelato che l’Europa ospita 176 unicorni con una valutazione complessiva di 503 miliardi di dollari.

“Unicorno” è un termine usato per descrivere una startup privata che ha un valore di almeno 1 miliardo di dollari (in dollari statunitensi) in base alle stime effettuate durante le vendite di azioni o i round di raccolta di capitali.

Per esplorare lo stato attuale degli unicorni nel mondo, il team di BestBrokers ha consultato l’unicorn tracker di CB Insights e ha preso nota di tutte le società presenti nell’elenco al 5 dicembre 2024. Secondo il set di dati di 1.258 startup analizzate, ci sono attualmente 176 unicorni in Europa, la maggior parte dei quali ha sede nel Regno Unito, in Germania e in Francia.

Attualmente valutata 45 miliardi di dollari, la società di digital banking Revolut è l’unicorno di maggior valore nel Regno Unito e in Europa. Il colosso fintech, fondato nel 2015, è diventato rapidamente una delle startup britanniche di maggior successo; alla fine del 2021, era diventato l’unicorno di maggior valore del Paese. Nell’agosto 2024 ha completato una vendita secondaria di azioni che ha portato la sua valutazione a 45 miliardi di dollari.

L’azienda fintech svedese Klarna, che nel 2021 era considerata l’unicorno di maggior valore in Europa con una valutazione di 45,6 miliardi di dollari, è ora al secondo posto con un valore stimato di 14,5 miliardi di dollari. Il brusco calo è avvenuto nel 2022 a seguito di un round di finanziamento che non è riuscito ad attrarre ulteriori capitali. Celonis, un’azienda tedesca di elaborazione dati, è al terzo posto tra gli unicorni in Europa con una valutazione di circa 13 miliardi di dollari.

Di seguito, alcuni dati chiave del report di BestBrokers sugli unicorni:

A dicembre 2024, ci sono 176 startup unicorno in tutta Europa e hanno una valutazione valutazione complessiva di 503 miliardi di dollari.

Con una valutazione di 45 miliardi di dollari, la società fintech con sede nel Regno Unito Revolut è l’unicorno di maggior valore in Europa, seguita dal gigante svedese del settore fintech, Klarna, che ora è valutata circa 14,5 miliardi di dollari. La startup tecnologica tedesca Celonis è al terzo posto in Europa in termini di valutazione, con un valore stimato di 13 miliardi di dollari.

Essendo la patria di 54 startup da un miliardo di dollari, il Regno Unito ha la più grande popolazione di unicorni in Europa, con una valutazione complessiva di 188 miliardi di dollari .

Londra è la capitale europea degli unicorni con 43 startup unicorno situate in città o appena fuori città, seguita da Parigi (23 unicorni) e Berlino (18 unicorni). Un totale di 9 startup da un miliardo di dollari hanno sede ad Amsterdam, 8 a Monaco e sia Dublino che Stoccolma hanno 6 unicorni.

La maggior parte degli unicorni europei rientra nel settore Enterprise Tech (50 startup software e tecnologiche), nel settore dei Servizi finanziari (41 startup fintech, banche e piattaforme di pagamento), Consumer & Retail (31 aziende) e Industriale (24 startup).

Un totale di 10 startup europee hanno raggiunto lo status di unicorno nel 2024, la più grande delle quali è la società francese di intelligenza artificiale Poolside, attualmente valutata circa 3 miliardi di dollari. L'azienda milanese di tecnologia mobile Bending Spoons è diventata anch'essa un unicorno quest'anno ed è ora valutata 2,55 miliardi di dollari.

A dicembre 2024, ci sono 1.258 startup unicorno in tutto il mondo. Con una valutazione enorme di 350 miliardi di dollari, SpaceX è la più grande azienda privata del mondo in termini di valore. Lo sviluppatore di TikTok, ByteDance si colloca al secondo posto con 220 miliardi di dollari, seguita dalla società che sta dietro a ChatGPT, OpenAI, che attualmente ha un valore di circa 157 miliardi di dollari.

Il Regno Unito vanta il maggior numero di startup unicorno in Europa. Attualmente nel Paese sono presenti 54 aziende private con una valutazione complessiva di 188 miliardi di dollari. La Germania conta 32 unicorni (87 miliardi di dollari di valore totale), seguita dalla Francia con 28 (70,86 miliardi di dollari di valore totale), dai Paesi Bassi con 9 (24,46 miliardi di dollari di valore totale) e dall'Irlanda con 7 (11 miliardi di dollari di valore totale).

Ci sono anche 6 unicorni in Svezia (29,52 miliardi di dollari di valore totale), 5 in Spagna, 5 in Svizzera, 4 in Norvegia, 4 in Finlandia (12,46 miliardi di dollari di valore totale), 3 in Italia (4,55 miliardi di dollari di valore totale) e 3 in Belgio (10,08 miliardi di dollari di valore totale).

Maggiori dettagli sulle startup che hanno raggiunto lo status di unicorno nel 2024 sono disponibili nel report di BestBrokers che include il set di dati completo delle nuove aggiunte all’elenco del 2024.