Imq compra Intuity e Minded Security e rafforza la cybersecurity

Imq Group, holding del Gruppo italiano di servizi di testing, ispezioni e certificazioni (TIC) con presenze in Cina, Germania, Spagna, Polonia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, ha acquisito le quote di maggioranza di due srl italiane operanti nel settore dei servizi per la sicurezza informatica, Intuity e Minded Security, che insieme generano un giro di affari annuo di circa 4 milioni di euro.

Minded Security, fondata nel 2007, combina le ricerche sulla sicurezza con le tecniche di test per guidare i clienti ad implementare la roadmap per la sicurezza del software by design.

Intuity, fondata nel 2016, è caratterizzata da un approccio People Centric, che riconosce la centralità dell’uomo nel lavoro di cybersecurity. Opera trasversalmente in ogni settore di attività, sia pubblico sia privato, aiutando le organizzazioni a sviluppare una cultura sulla sicurezza informatica, a beneficio delle organizzazioni stesse e dei singoli che le compongono.

La scelta di acquistare le due società, spiega Antonella Scaglia, Amministratore Delegato di Imq Group in una nota, “è stata guidata dalla complementarietà dei servizi offerti dalle due società e dalla comune visione che abbiamo rilevato in termini di valori aziendali e attitudine all’innovazione. Con queste operazioni, il Gruppo Imq amplia la propria presenza nel settore della sicurezza informatica, rafforzandosi nella software security ed entrando nella people centric security”.

A seguito dell’ingresso nel Gruppo Imq le due società hanno assunto una nuova denominazione: Imq Minded Security e ImqQ Intuity.