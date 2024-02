Impresoft punta su Roma e accelera la digitalizzazione al centro sud

Impresoft si rafforza nel mercato del centro Italia con nuovi investimenti ed il lancio della nuova iniziativa denominata Progetto Roma.



Progetto Roma nasce all’interno del piano strategico di Impresoft che mira a raddoppiare nei prossimi tre anni il proprio giro d’affari, oggi attestato a quasi 200 milioni€ e realizzato dai 4 Competence Center in cui è organizzata: Business Solution, Customer First, Smart Manufacturing e Corporate Resilience.

Impresoft Progetto Roma prende slancio dalle sedi operative già presenti che contano oltre 70 professionisti e avrà un particolare focus nel consolidare la proposta di valore UniQa rivolta al mercato attraverso la messa a disposizione di competenze verticali in ambito ERP, Smart Manufacturing, CRM, Marketing e Salesforce Automation, Digital Service fino al Cloud, Artificial Intelligence e Cybersecurity che sono presenti nei Competence Center del Gruppo.

La nuova ambiziosa iniziativa porterà all’inserimento di nuove competenze, con il raddoppio dei professionisti di base Roma, e a nuove opportunità di sviluppo per il mercato e per l’intero ecosistema. Impresoft dimostra ancora una volta di credere fortemente nell’opportunità di sviluppare competenze per consentire il percorso di digitalizzazione del Made in Italy attraverso servizi, esperienze, tecnologie e partnership. Impresoft negli ultimi anni si è confermato tra i principali protagonisti italiani dei progetti di digitalizzazione.

Il 2023 ha visto Impresoft consolidare ulteriormente il suo percorso di sviluppo, per il futuro la sede di Roma sarà la base per allargare la rete di presidi strategici e commerciali della nuova iniziativa. Impresoft Roma è già all’opera per supportare da subito i clienti con attività e infrastrutture strategiche per contribuire alla crescita nel mercato del centro sud.

ll Progetto Roma è guidato da Giuseppe Iannuzzi, Business Development Director, insieme a Andrea Antenucci, Head of Compliance & Analytics, da sempre presenti nel mercato romano, che stanno lavorando con tutta la squadra per garantire la qualità dei servizi che da sempre caratterizza Impresoft.

Estendere le eccellenze di settore e tecnologiche significa per Impresoft la volontà di riconfermare gli investimenti a beneficio dell’intero sistema Paese creando così alleanze e sinergie che possano offrire un’opportunità concreta alle imprese che possiedono un piano di crescita per affrontare le sfide di un mondo che cambia molto rapidamente.