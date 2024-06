Importante rebranding sul mercato: Achab cambia nome e diventa Elovade Italia

Ebertlang, insieme alle sue filiali nazionali, inclusa ACHAB, annuncia il suo cambio di nome, diventando ELOVADE a partire dall’11 giugno 2024.

Derivato dalla parola “elevate” (elevare), il nuovo marchio rappresenta la filosofia aziendale: supportare proattivamente i partner, i servizi IT e i fornitori, sviluppando ulteriormente i loro modelli di business. Il termine VAD (Value Added Distributor) è ora parte integrante del nuovo marchio, evidenziando il valore aggiunto offerto ai partner.

Achab diventa ELOVADE: le radici del cambiamento

Le origini di ELOVADE si radicano nella strategia di espansione di Ebertlang, guidata da Philip Weber e Marcus Zeidler. L’espansione internazionale ha portato all’apertura di una filiale in Svizzera, all’acquisizione del VAD italiano Achab e del VAD svedese Innosoft, rendendo necessario un nuovo marchio globale.

Dal 2019, l’acquisizione di Ebertlang da parte di HQ Equita ha triplicato il fatturato e raddoppiato il numero di dipendenti. Attualmente, il gruppo impiega circa 150 persone in quattro filiali europee. A inizio 2024, l’investitore di private equity Verdane si è unito a Elovade, affiancando HQ Equita nel sostenere la crescita e l’espansione dell’azienda.

Un VAD leader in Europa

Il gruppo ha dimostrato di poter ottenere un successo sostenibile per partner e fornitori. Con il passaggio a ELOVADE, l’azienda punta a diventare una forza leader nella distribuzione a valore aggiunto in Europa, guadagnando quote di mercato attraverso la crescita organica e acquisizioni strategiche.

La nuova immagine aziendale

Il rebranding include una nuova immagine aziendale e un sito web rinnovato, progettato per offrire un’esperienza utente più intuitiva e coinvolgente. La navigazione semplificata, i contenuti arricchiti e il design modernizzato rappresentano il nuovo volto di ELOVADE.

Continuità nella leadership e nuove opportunità per ELOVADE

Sotto la guida di Andrea Veca, ELOVADE Italia manterrà la continuità nella leadership e nella direzione strategica, unendo le forze per preservare i valori aziendali e sviluppare ulteriormente le competenze. Questo consentirà di sfruttare le sinergie a beneficio dei clienti italiani, tedeschi, austriaci e svizzeri, ampliando l’offerta con nuovi prodotti e soluzioni.

Il cambio di nome a ELOVADE segna un nuovo capitolo per l’azienda, posizionandola come leader innovativo nella distribuzione di software a valore aggiunto in Europa, pronta a supportare i suoi partner con soluzioni all’avanguardia.