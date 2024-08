iliad entra nella top 5 delle più grandi telco in Europa

Iliad è ora tra i primi cinque operatori del continente: la sua continua espansione e i risultati finanziari del primo semestre 2024 dimostrano il successo della strategia aziendale. Con una presenza significativa in Francia, Italia e Polonia, Iliad sta consolidando il suo ruolo di leader, alimentato da un forte focus sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità.

Per iliad successo e crescita anche in Italia

L’Italia è stata uno dei mercati chiave per Iliad nel primo semestre del 2024, contribuendo significativamente alla crescita complessiva dell’azienda. Iliad Italia ha registrato un aumento delle entrate del 23,7%, una crescita impressionante che riflette la continua espansione della sua base clienti e l’efficacia delle sue offerte commerciali. Questo successo è stato reso possibile grazie a diverse iniziative strategiche, tra cui l’espansione della rete mobile, che ora copre oltre il 99% della popolazione italiana. Inoltre, Iliad ha investito massicciamente nel miglioramento della qualità del servizio, offrendo tariffe competitive e trasparenti che hanno attratto un numero crescente di consumatori italiani.

L’azienda ha anche ampliato la sua offerta commerciale, introducendo nuovi piani tariffari e servizi aggiuntivi che hanno rafforzato la sua posizione di mercato. La combinazione di un’ampia copertura della rete, l’offerta di tariffe competitive e una comunicazione trasparente ha permesso a Iliad di guadagnare rapidamente quote di mercato, consolidandosi come uno degli operatori mobili più dinamici e innovativi in Italia.

Innovazione e sostenibilità

Iliad ha continuato a investire in innovazione e sostenibilità, consapevole dell’importanza di rimanere all’avanguardia. Nel primo semestre del 2024, l’azienda ha investito oltre 1 miliardo di euro, focalizzandosi sull’espansione della rete in fibra ottica e sul potenziamento della copertura 5G. Iliad ha inoltre lanciato iniziative per ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni, utilizzando energia rinnovabile e promuovendo il riciclo tra i suoi clienti.

Lespansione internazionale di iliad e le prospettive future

Oltre ai suoi mercati consolidati, Iliad ha rafforzato la sua presenza in Polonia grazie all’acquisizione di Play, il principale operatore mobile del paese. Questa mossa strategica ha permesso a Iliad di entrare in un nuovo mercato con forti potenzialità di crescita. Guardando al futuro, l’azienda ha espresso interesse a espandersi ulteriormente in altri mercati europei, sia attraverso acquisizioni che tramite l’introduzione diretta dei propri servizi.

Iliad ha piani ambiziosi per il futuro, con l’intenzione di continuare a investire nelle infrastrutture, specialmente nel 5G e nella fibra ottica. L’azienda mira anche a sviluppare nuovi servizi per i suoi clienti, mantenendo un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Grazie a queste strategie, Iliad è ben posizionata per mantenere e rafforzare la sua posizione tra i principali operatori di telecomunicazioni in Europa.