Il Virtual Private Cloud di Aruba abilita l’innovazione di Openwork

Openwork Srl, società leader nell’innovazione digitale, ha radicato la sua expertise nello sviluppo di soluzioni di Business Process Management (BPM) fin dal 2001.

Con sedi a Bari e Milano e una squadra di circa 40 esperti, Openwork ha esteso il suo impatto attraverso una vasta rete di oltre 20 business partner, contribuendo alla trasformazione digitale di organizzazioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero. La loro piattaforma, Jamio openwork, rappresenta l’avanguardia nell’ambito delle Enterprise Low-Code Application Platforms, consentendo la creazione di soluzioni software per la gestione di dati, documenti e processi in maniera intuitiva e innovativa, utilizzando linguaggi visivi in sostituzione dei codici di programmazione.

Il Virtual Private Cloud di Aruba come fondamento tecnologico

Il Virtual Private Cloud (VPC) di Aruba rappresenta una soluzione Infrastructure-as-a-Service (IaaS) che offre un ambiente cloud privato, virtualizzato e completamente isolato. Questo ambiente consente alle aziende come Openwork di godere di una flessibilità operativa simile a quella di un cloud pubblico ma con un livello di sicurezza, privacy e controllo tipico di un’infrastruttura IT interna. Il VPC di Aruba si distingue per la sua capacità di fornire risorse computazionali dedicate, scalabili e ottimizzate per specifiche esigenze aziendali, garantendo al contempo una gestione semplificata e un’alta disponibilità del servizio. Attraverso il VPC, Openwork ha potuto migliorare significativamente la scalabilità e l’ottimizzazione delle sue operazioni senza ri-architettare il prodotto, evidenziando l’importanza di una soluzione cloud elastica e adattabile.

Il servizio, con risorse garantite senza alcun limite di configurazione e storage ridondato su disco SSD NVMe, permette di progettare e realizzare architetture virtuali complesse con semplicità.

Grazie all’infrastruttura tecnologica di Aruba, la soluzione di Virtual Private Cloud può svilupparsi in modalità multi-VDC anche con risorse duplicate distribuite in data center distinti in ottica di business continuity.

Vantaggi della scalabilità e flessibilità nel cloud

La migrazione al Virtual Private Cloud ha offerto a Openwork vantaggi inestimabili in termini di scalabilità e flessibilità. La capacità di adeguare dinamicamente le risorse IT alle fluttuanti esigenze del business, senza interruzioni o ritardi, ha permesso a Openwork di gestire l’aumento dei volumi di dati e del traffico web con un’efficienza senza precedenti. Questa flessibilità ha assicurato che le applicazioni rimangano performanti e disponibili, anche di fronte a picchi imprevisti di domanda, sostenendo così la crescita dell’azienda e la sua capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato.

La criticità delle certificazioni per collaborazioni con la pubblica amministrazione

Il passaggio al Virtual Private Cloud di Aruba ha portato con sé notevoli benefici per quanto riguarda le certificazioni necessarie per operare con la Pubblica Amministrazione. Grazie alla conformità agli standard richiesti dalla PA e alle certificazioni ottenute (tra cui ISO 27001 e ISO 9001), Openwork ha potuto accedere a nuove opportunità di business. La soluzione cloud di Aruba, essendo GDPR-compliant e qualificata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha facilitato il rispetto delle stringenti normative in materia di sicurezza e privacy.

Questo aspetto è stato fondamentale per accedere a nuovi mercati e per garantire ai clienti la massima fiducia nelle soluzioni offerte, sottolineando l’importanza di un’infrastruttura IT che soddisfi i più elevati criteri di qualità e conformità normativa.

L’adozione del Virtual Private Cloud di Aruba da parte di Openwork, grazie al supporto e alla competenza del team Aruba Enterprise, ha segnato un punto di svolta nella sua strategia di digitalizzazione, permettendo all’azienda di sfruttare al meglio le potenzialità del cloud computing. I vantaggi in termini di scalabilità, flessibilità e conformità alle certificazioni hanno non solo rafforzato la capacità di Openwork di servire efficacemente i suoi clienti, ma hanno anche aperto la strada a nuove opportunità di crescita e innovazione. In un mondo sempre più orientato verso la digitalizzazione, la storia di successo di Openwork illustra l’importanza di una solida infrastruttura cloud per affrontare le sfide del futuro.

