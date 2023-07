Il supporto digitale per la diversificazione

Sviluppare la propria professione in tante diverse direzioni è una possibilità che il supporto digitale rende più semplice. Ecco l’esperienza di Francesco Oliva, commercialista, giornalista, consulente e manager.

Francesco Oliva è titolare dell’omonimo Studio di commercialista a Roma. La molteplicità delle sue attività parte da questo nocciolo.

Il primo tassello è quello del fare bene il proprio mestiere, strutturare uno Studio che sia assolutamente un porto sicuro per i propri clienti, che abbia tutto il necessario per affiancarli e guidarli anche in senso consulenziale. Nella strutturazione del suo Studio Francesco Oliva ha prestato particolare attenzione ai supporti tecnologici. “La tecnologia mi ha sempre appassionato, inoltre sono curioso e amo approfondire anche gli aspetti più reconditi degli strumenti digitali. Da nativo digitale sono profondamente convinto che la tecnologia sia un supporto essenziale alla nostra professione e mi sono dedicato con grande attenzione alla ricerca del partner più adeguato alle mie necessità. Ho trovato tutte le risposte che cercavo nelle soluzioni digitali di Wolters Kluwer Tax & Accounting.”

Wolters Kluwer è il partner tecnologico dello Studio Oliva da molti anni. Con il tempo lo Studio assume una dimensione più importante e più delineata e le soluzioni Wolters Kluwer si adeguano alle necessità di Francesco Oliva anche attraverso rilevanti trasformazioni digitali. “Il vero salto digitale l’abbiamo compiuto con Genya. Wolters Kluwer ha sviluppato una soluzione davvero molto innovativa. Dall’iniziale Genya Bilancio si è andato poi a comporre un intero ecosistema di soluzioni che hanno tutte una matrice di sviluppo comune e che rappresentano per il nostro Studio un deciso supporto.”

Supporto indispensabile anche perché Francesco Oliva si scopre presto divulgatore e giornalista.

“Quasi per caso mi sono trovato a diventare giornalista. Ho iniziato a raccontare e commentare le norme e le regolamentazioni fiscali ai clienti e piano piano mi sono ritrovato a scriverne. È il compito di un bravo consulente quello di far comprendere alla propria clientela i dettagli di certe procedure e il perché di certe operazioni e di commentare le norme e le loro introduzioni. Da qui il passo verso la divulgazione più strutturata e ampia, si è rivelato breve. Sono diventato giornalista pubblicista e ho dato vita a «Informazione Fiscale», testata online con una redazione forte di 6 collaboratori ed un network di 15 professionisti specializzati. Ovviamente la redazione è autonoma rispetto alle mie altre attività, ma le strutture digitali che mi assistono in Studio sono spesso fonte di ispirazione e chiarimento di processi e procedure. Poi comunque il livello di automazione raggiunto con la digitalizzazione che Genya consente, mi libera tempo e risorse da dedicare alle attività editoriali.”

Francesco Oliva è inoltre molto convinto che l’informazione e l’autonomia gestionale siano strumenti fondamentali per affiancare la clientela. “Credo che i commercialisti debbano spiegare ai propri clienti i vantaggi e le opportunità date dagli strumenti per gestire in autonomia e condivisione le loro vicende fiscali e contabili. Ci vuole una narrazione corretta ed approfondita dello sviluppo e dell’indirizzo che sta prendendo la tematica fiscale e contabile spiegando i vantaggi dell’autonomia e della condivisione.

Non fa nulla se, come commercialisti, perdiamo attività a basso valore perché guadagniamo in tempo da dedicare alla consulenza. Innovativi strumenti digitali dell’ecosistema Genya ci possono aiutare ad offrire alla clientela servizi ad alto valore aggiunto per puntare con decisione allo sviluppo e alla crescita. Rinunciare ad un’attività consolidata ma basica e sostituirla con un’altra strategicamente molto più rilevante significa guardare al futuro. Si tratta sempre di capire l’innovazione tecnologica e implementarla nell’ottica dello sviluppo bidirezionale Studio-cliente.”

Oliva viene chiamato anche ad incarichi ad personam che lo trasformano in manager oltre che consulente. “Sono oggi, ad esempio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società in espansione, anche internazionale, Evolution ADV, concessionaria specializzata in programmatic advertising e consulenza pubblicitaria. L’ho seguita sin dalla sua stessa fondazione, in tutta la fase di progettazione dell’idea imprenditoriale, come amministratore e professionista e l’ho accompagnata nella sua crescita, ricoprendo anche il ruolo di CFO.”

Francesco Oliva è la dimostrazione vivente della poliedricità supportata dal digitale. Attività diverse ma attigue e tutte a matrice «commercialista». Una inveterata passione nella divulgazione della sua materia lo porta ad offrire strumenti di informazione e di approfondimento culturale, la sua capacità professionale l’ha portato ad essere chiamato a ricoprire ruoli societari cruciali, la sua passione tecnologica l’ha guidato nell’organizzazione della sua struttura in modo che l’automazione fosse la base per lo sviluppo dello Studio. Tutto questo attingendo sempre all’innovazione digitale di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.