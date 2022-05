Il supermercato del futuro? Tra fisico e digitale

L’atteggiamento degli italiani nei confronti delle piattaforme di e-commerce ha subito, specialmente negli ultimi due anni, dei cambiamenti significativi dettati dalle necessità imposte dalla pandemia e dalle esigenze in continua evoluzione dei consumatori. Basti pensare che, in questo contesto, anche i consumatori più restii si sono ritrovati a sperimentare un nuovo modo di fare acquisti ed effettuare compere anche di generi alimentari, basato sull’utilizzo di smartphone e computer in sostituzione ai canali tradizionali della GDO tipicamente caratterizzati da una modalità di acquisto fisica.

Ma c’è di più. Una volta superata quella resistenza culturale al cambiamento, intrinseca degli italiani, sono rapidamente apparsi agli occhi di tutti i grandi vantaggi dello shopping online ed è aumentato il numero di persone che si sente a proprio agio in questa nuova modalità di acquisto.

Per le organizzazioni di ogni settore si è resa evidente, quindi, l’esigenza di accompagnare con decisione le nuove condizioni del mercato, fornendo uno spunto di partenza decisivo per rilanciare l’economia italiana dopo un lungo periodo di forte sofferenza.

Proprio la GDO ha subito, più di altri segmenti economici, l’impatto del lockdown sulla catena di fornitura: non sempre, infatti, le aziende del settore alimentare si sono trovate pronte a gestire un ingente flusso di ordini generati a distanza. Di conseguenza, essere impreparati dal punto di vista della trasformazione digitale ha comportato enormi difficoltà, chiaramente avvertite anche dai clienti, sempre più inclini a scegliere aziende che offrono servizi online convenienti e in linea con le nuove esigenze di acquisto.

L’insieme di questi elementi ha aperto la strada all’imminente necessità, per i supermercati, di mettersi a disposizione dei consumatori con una solida presenza digitale fondata su un’esperienza utente semplice e di qualità.

Sebbene si debba riconoscere che la gestione di un negozio online sia complessa per la maggior parte dei supermercati, bisogna altresì evidenziare come alcune realtà abbiano saputo attivare o accelerare la propria digitalizzazione investendo sul canale ecommerce, talvolta aprendolo da zero, migliorando la qualità e l’efficienza delle piattaforme già in uso, avanzando così in un cambiamento senza precedenti. Quando si pianifica la trasformazione digitale di un supermercato, sono molti i fattori importanti da considerare, sia in termini di competenze, strumenti e business model, sia per quanto riguarda la scelta della soluzione più adatta.

Ecco di seguito alcuni punti essenziali da tenere a mente per lo sviluppo e la gestione di un supermercato online:

Esperienza utente , principalmente in termini di efficienza e di qualità;

, principalmente in termini di efficienza e di qualità; Disponibilità di un sistema di gestione degli ordini (OMS) che permetta, tra le altre funzionalità, di eseguire modifiche agli ordini del cliente per mostrare ciò che è attualmente disponibile;

(OMS) che permetta, tra le altre funzionalità, di eseguire modifiche agli ordini del cliente per mostrare ciò che è attualmente disponibile; Go-to-market ed evasione degli ordini , dalla pianificazione delle operazioni logistiche all’entrata nel mercato;

, dalla pianificazione delle operazioni logistiche all’entrata nel mercato; Customer service e servizio di assistenza clienti.

Le complessità riguardo l’avviamento e la gestione di un supermercato digitale potrebbero inizialmente intimorire gli operatori che desiderano affacciarsi alla vendita online, ma cavalcare un percorso di trasformazione digitale coincide con la capacità di saper fornire una customer experience di valore che l’utente ecommerce si aspetta di ricevere in un numero sempre maggiore di touchpoint.

Insomma, entrano in gioco molti parametri , molti dei quali del tutto assenti (o marginali) nella GDO tradizionale fino a poco tempo fa. Oggi, però, questo comparto può godere di soluzioni pensate per semplificare in modo significativo gli ostacoli legati allo sviluppo di supermercati online di successo.

Investimenti infrastrutturali ridotti, utilizzo delle risorse già disponibili nei punti vendita, sviluppo pressoché minimo o quasi nullo di funzionalità native e tempistiche di implementazione nettamente ridotte sono solo alcuni dei vantaggi che meritano di essere presi in considerazione.

L’ebook “Passare al digitale. Come trasferire un supermercato online”, scaricabile da questo link, offre un quadro esauriente della trasformazione digitale dei supermercati, della gestione efficace dei supermercati online e delle best practice da adottare.