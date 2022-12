Il software gestionale è in espansione in Italia, secondo Wolters Kluwer

Le PMI italiane ne fanno sempre più uso, a vantaggio della produttività e del valore complessivo: in questa cornice Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta un nuovo modulo Industry 4.0 per il suo ERP Arca Evolution

Il termometro del progresso della digitalizzazione in Italia è rappresentato dalla ricerca “Il software gestionale in Italia: il percorso di trasformazione di Pmi e Pa”, a cura degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con AssoSoftware, dalla quale emergono dati interessanti sia dal punto di vista numerico sia da quello che attiene alla propensione all’utilizzo dei supporti digitali.

In sintesi è emersa una crescente maturità dell’utilizzo degli ERP nelle organizzazioni produttive, infatti il 93% delle PMI ha adottato almeno un software gestionale. È ancora diffusa la frammentazione applicativa ma si è iniziato a lavorare al consolidamento dei dati. I principali freni alla più decisa trasformazione digitale sono ancora di natura culturale. Decisamente in crescita la consapevolezza dell’importanza del digitale, ma solo il 9% delle PMI e il 7% delle Pubbliche Amministrazioni intervistate nella realizzazione della ricerca si possono definire “avanzate” secondo l’indice di maturità nell’utilizzo dei software gestionali nato proprio dalla ricerca degli Osservatori Digital Innovation.

I benefici maggiormente riscontrati dalle PMI riguardano la capacità di prendere decisioni migliori perché più informate (76%), l’ottenimento di dati sempre aggiornati in tempo reale (74%), il controllo sulle performance di processo (72%) e la capacità di intervento in caso di anomalie e cambiamenti.

Un’importante spinta all’utilizzo più intenso degli ERP è data anche dalla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. Infatti le imprese hanno la possibilità di usufruire del credito d’imposta previsto dal Piano Nazionale di Transizione Industria 4.0 per l’intero valore della strumentazione oltre alla formazione e al valore del software.

È in questa cornice che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato e proposto al mercato un innovativo modulo del proprio gestionale principe Arca EVOLUTION.

Il nuovo modulo apporta un ulteriore progresso alla digitalizzazione andando ad automatizzare specificamente il dialogo a due vie tra il gestionale e le macchine o gli impianti di produzione e logistici.

Denominato Arca4Connection, il nuovo modulo software consente lo scambio automatizzato dei dati tra i moduli del gestionale e i macchinari di lavorazione sia in import che in export, garantendo la massima automazione dei processi, quali ad esempio l’assegnazione delle lavorazioni alle risorse e il controllo delle effettive lavorazioni.

Il dialogo automatico a due vie tra gestionale e impianti e macchinari produttivi consente l’acquisizione di un considerevole risparmio in termini di tempo, assicura la certezza e la completezza dei dati che arrivano direttamente da e alla risorsa eliminando il rischio degli errori manuali. Arca4Connnection è integrato direttamente con il gestionale Arca EVOLUTION e velocemente implementabile.

Industry 4.0 basa i suoi principi sulla propensione dell’automazione industriale ad inserire nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare la produttività degli impianti e migliorare la qualità dei prodotti.

L’innovativo modulo di Arca EVOLUTION, grazie alla automatizzazione del dialogo da e verso il gestionale, si inserisce nell’architettura produttiva 4.0 e contribuisce all’approvvigionamento dei dati che, una volta analizzati ed elaborati, rendono possibile il miglioramento e la velocizzazione dei processi.

Il nuovo modulo Arca4Connection è stato sviluppato per un mondo produttivo trasversale, e si rivolge alle PMI di ogni comparto industriale che sia di produzione, ri-lavorazione, commerciale o logistico. L’obiettivo che il nuovo modulo di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si pone è quello di contribuire a rendere più efficienti i processi di produzione o le movimentazioni delle merci da e per i magazzini ottenendo immediati e tangibili risultati economici in termini non solo di risparmio ma anche nella prospettiva di ottimizzazione dei processi grazie all’analisi dei dati.