Il software Dell NativeEdge potenzia l’innovazione negli ambienti edge

Dell Technologies ha annunciato la disponibilità a livello globale di Dell NativeEdge, la piattaforma software per le edge operations che semplifica il modo con cui i clienti implementano, gestiscono e proteggono le loro infrastrutture e applicazioni edge.

Dell sta ampliando il proprio ecosistema di partner e clienti OEM per aiutare le organizzazioni a valorizzare Dell NativeEdge nel semplificare l’orchestrazione e l’espansione dei loro ambienti edge.

“Dell NativeEdge concretizza le competenze nella realizzazione di soluzioni che semplificano i processi e promuovono le decisioni in tempo reale”, ha dichiarato Gil Shneorson, senior vice president of edge solutions di Dell Technologies. “I nostri partner sono parte integrante del successo dei clienti, e insieme possiamo rendere l’edge un abilitatore strategico per le aziende di ogni settore semplificando il deployment e la gestione di infrastrutture e applicazioni”.

Una recente analisi in ambito deployment edge e NativeEdge ha dimostrato come la piattaforma Dell possa semplificare e accelerare i deployment edge offrendo una gestione del ciclo di vita fino a 22 volte più veloce grazie all’automazione delle attività ripetitive e di routine come l’onboarding dei nuovi dispositivi su vasta scala e la gestione delle applicazioni. Per esempio, un’implementazione edge su larga scala che richiede 100 ore di lavoro per la configurazione e il deployment può essere completata in meno di cinque ore grazie a Dell NativeEdge.

Dell e le opportunità per i partner

Con l’aumento degli use case verticali in ogni settore, l’ecosistema dei partner Dell riveste un ruolo sempre più rilevante nell’affiancare i clienti negli ambienti edge. Dell NativeEdge mette a disposizione un nuovo tool per le operations che consente a qualsiasi tipologia di partner di aiutare le aziende a ridurre la complessità di questi ambienti.

Attraverso l’iniziativa Dell Edge Partner Certification Program, gli Indipendent Software Vendor così come altri partner di canale collaborano direttamente con gli ingegneri Dell in un ambiente di laboratorio dedicato per validare e ottimizzare il loro software prima di renderlo disponibile ai clienti attraverso il catalogo delle applicazioni Dell NativeEdge. Per i clienti OEM e i system integrator, Dell NativeEdge rappresenta un’opportunità per standardizzare il modo in cui si progettano e implementano soluzioni edge per gli ambienti specifici dei clienti.

“A fronte di uno spostamento sempre più significativo di workload e applicazioni verso l’edge da parte delle aziende, assistiamo anche a una maggiore complessità ed espansione dell’edge stesso”, ha commentato Eric Kaplan, chief technology officer di AHEAD. “Dell NativeEdge semplifica i deployment edge e aiuta i nostri clienti a gestire e far crescere in sicurezza i loro ambienti distribuiti”.

I partner stanno già collaborando con Dell per includere il loro software all’interno del catalogo delle applicazioni Dell NativeEdge:

Atos offrirà la sua soluzione Business Outcomes-as-a-service (BOaaS) sviluppata congiuntamente con Dell. BOaaS utilizza i modelli AI e ML di Atos integrati con Dell Streaming Data Platform e i server Dell PowerEdge per aiutare i clienti operanti in settori come il retail e il manifatturiero a monitorare i deployment delle soluzioni distribuite edge che consentono esperienze in real-time.

offrirà la sua soluzione Business Outcomes-as-a-service (BOaaS) sviluppata congiuntamente con Dell. BOaaS utilizza i modelli AI e ML di Atos integrati con Dell Streaming Data Platform e i server Dell PowerEdge per aiutare i clienti operanti in settori come il retail e il manifatturiero a monitorare i deployment delle soluzioni distribuite edge che consentono esperienze in real-time. Bosch Global Software Technologies offrirà DeviceBridge, una soluzione Industry 4.0 che affronta le sfide critiche della raccolta e gestione dei dati di macchine e processi all’interno degli impianti di produzione. Bosch renderà inoltre disponibile AIShield, una soluzione di sicurezza AI che protegge gli asset AI e ML dalle minacce e dal furto di proprietà intellettuale.

offrirà DeviceBridge, una soluzione Industry 4.0 che affronta le sfide critiche della raccolta e gestione dei dati di macchine e processi all’interno degli impianti di produzione. Bosch renderà inoltre disponibile AIShield, una soluzione di sicurezza AI che protegge gli asset AI e ML dalle minacce e dal furto di proprietà intellettuale. Eaton fornirà il software della propria suite Brightlayer Data Centers per la gestione intelligente dell’energia. Il software protegge i dispositivi da anomalie ed eventi inattesi che possono provocare guasti e interruzioni utilizzando algoritmi e automazioni basate su policy-driven per rilevare e mitigare i problemi di alimentazione prima che si verifichino.

L’ecosistema edge globale di Dell sta crescendo con nuove società che collaborano con NativeEdge come Infront Systems, Involta, Telit Cinterion, World Wide Technology e altre ancora. Grazie a NativeEdge, Dell continua ad arricchire il proprio portfolio edge per aiutare i clienti a ottimizzare l’allocazione di workload e dati, e ha in progetto la realizzazione di ulteriori soluzioni edge as-a-service per rispondere all’evoluzione delle necessità IT.

“Raccogliere, analizzare e ottenere rapidamente insight negli ambienti edge è incredibilmente importante per molti settori impegnati a competere e applicare nuove funzionalità come la AI generativa”, ha concluso Scott Sinclair, practice director di Enterprise Strategy Group. “Piattaforme software come Dell NativeEdge possono semplificare l’orchestrazione e la gestione delle applicazioni, e sarà essenziale per Dell continuare a sostenere il proprio ecosistema di partner affinché sia supportata una varietà di soluzioni in grado di semplificare e proteggere gli ambienti edge dei clienti”.