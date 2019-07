Il nuovo veicolo elettrico di Renault nasce nel cloud

LCI (Cooperative Innovation Laboratory), il laboratorio interno di Gruppo Renault, utilizza la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per trasferire i processi di innovazione sul cloud e lanciare Renault EZ-FLEX, un veicolo elettrico sperimentale concepito per l'ultimo miglio delle consegne a domicilio nelle smart city.

Con l'evoluzione dell'e-commerce, cresce la domanda di consegne rapide. Il veicolo di LCI, destinato alla logistica dell'ultimo miglio, è un esperimento innovativo di soluzione smart e modulare per il carico, il trasporto e lo scarico di merci in città servite da sistemi di mobilità elettrica.

Per svilupparlo LCI ha scelto la soluzione “Electro Mobility Accelerator” basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE.

Il team LCI di Renault può lavorare in agilità e sicurezza in cloud: la rete di virtuale riunisce diversi membri interni ed esterni in un unico team di progetto

Progettisti, ingegneri, architetti di sistemi, analisti dei costi, addetti al marketing e altri membri del team, oltre a partner esterni e fornitori, sono tutti collegati a una rete di valore virtuale che favorisce l'innovazione aperta, la collaborazione sicura, la progettazione e l'ingegnerizzazione in tempo reale.

I membri del team visualizzano e validano l'estetica e i requisiti tecnici del prodotto, analizzano l'andamento del mercato e gestiscono facilmente il progetto grazie a risorse e tecnologie digitali 3D come realtà virtuale immersiva, information intelligence e gemello digitale del veicolo.

Per Laurence Montanari, Senior Innovation Manager e capoprogetto di EZ-FLEX, Groupe Renault “Il progetto EZ-FLEX di Renault ha testato la capacità della piattaforma di riunire attorno al modello digitale del veicolo tutte le figure coinvolte, dall'ingegneria, alla produzione, al marketing di prodotto, ciascuna delle quali ha sfide e problematiche specifiche. Utilizzare una versione in cloud senza customizzazioni, ci ha dato l’autonomia per impegnarci in una nuova esperienza digitale, con dashboard, immagini realistiche di grande impatto, monitoraggio via web delle consegne urbane, visualizzazione virtuale con visore immersivo, senza alcun trasferimento o elaborazione dei dati".