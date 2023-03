Il nuovo Philips SuperWide vuole sostituire i doppi schermi con un unico monitor

Il Philips 45B1U6900C è il nuovo monitor che punta a combinare due postazioni in una, con l’obiettivo di facilitare il flusso di lavoro per gli utenti.

Il Philips 45B1U6900C è dotato di un ampio schermo da 44,5 pollici (113 cm. di diagonale) con risoluzione 5120 x 1440 e di numerose altre caratteristiche progettate per favorire il multitasking dei professionisti.

Tra le caratteristiche: docking USB-C con RJ45, schermo SuperWide 32:9 e display curvo con angoli di visione di 178/178 gradi.

Secondo Philips, invece di avere due monitor separati, lo schermo da 44,5 pollici e il rapporto SuperWide 32:9 del monitor 45B1U6900C consentono ai professionisti di lavorare facilmente su più finestre e di avere una prospettiva più ampia per la visualizzazione di contenuti video.

Inoltre, il display VA curvo del monitor produce ampi angoli di visione di 178/178 gradi e una curvatura di 1500R per immagini nitide e ad alto contrasto, offrendo un’esperienza complessivamente più coinvolgente.

Un’altra caratteristica importante per migliorare lo spazio di lavoro è il docking USB-C con RJ45. Con questo sistema di docking, i professionisti possono connettersi alla rete con RJ45, impostare l’alimentazione del dispositivo collegato, sperimentare l’uscita video ad alta risoluzione e collegare un dispositivo esterno per il trasferimento di dati ad alta velocità.

Oltre alla docking USB-C, Philips 45B1U6900C dispone di molte altre funzioni che possono aiutare i professionisti a completare le loro attività quotidiane. Queste non si limitano alle caratteristiche base, ma includono: Display HDR 400 per la certificazione VESA, colori di alta qualità sullo schermo, un gancio per le cuffie per gestirle in maniera pratica e comoda e MultiClient Integrated KVM per controllare una configurazione a due pc sullo stesso monitor.

Inoltre, la certificazione TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 garantisce la protezione contro l’affaticamento degli occhi grazie all’immancabile filtro per la luce blu sul display.

Il monitor è disponibile sul mercato al prezzo di 1089,00 euro.